Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
4. 11. 2025,
17.45

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jasmine Paolini Coco Gauff WTA tenis

Torek, 4. 11. 2025, 17.45

1 ura, 19 minut

Teniški globus, 4. november

Gauff z zmago nad Paolini ohranila upanje za polfinale

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Coco Gauff | Coco Gauff | Foto Reuters

Coco Gauff

Foto: Reuters

Američanka Coco Gauff, branilka naslova na zaključnem teniškem turnirju v Rijadu, je v drugem krogu skupine Steffi Graf s 6:3 in 6:2 premagala Italijanko Jasmine Paolini in s tem ohranila upanje za uvrstitev v polfinale. Paolini, ki je tako kot Gauff izgubila prvi dvoboj, premoč je morala priznati Belorusinji Arini Sabalenka, te možnosti nima več.

Elena Ribakina
Sportal Ribakina prva polfinalistka zaključnega turnirja v Rijadu

Po porazu proti Jessici Pegula na uvodni tekmi v nedeljo je Coco Gauff proti zadnje dneve rahlo oboleli Jasmine Paolini hitro prevzela nadzor, v tretji igri ubranila tri zaključne žogice za brejk ter povedla s 3:0. Paolini je sicer še znižala zaostanek na 3:4, a že v naslednji igri še enkrat izgubila servis, novega povratka v igro za zmago pa ni uprizorila.

V drugem nizu se je Italijanka držala do izida 2:2, nato pa ni več dobila igre, videlo se je, da ji je povsem zmanjkalo moči. "Mislim, da Jasmine danes ni bila stoodstotna, ampak se je vseeno zelo dobro gibala in udarjala žogico," je po zmagi dejala in dodala, da je poskušala igrati kar se da sproščeno.

V drugem torkovem dvoboju se bosta pomerili Arina Sabalenka in Jessica Pegula, ki na svojem računu že imata zmago.

Zaključni turnir WTA, Rijad:

Coco Gauff (ZDA/3) - Jasmine Paolini (Ita/8) 6:3, 6:2.
THUMB - bitka spolov, Sabalenka - Kyrgios
Sportal Sabalenka in Kyrgios v novi izvedbi "bitke spolov"
Novak Đoković
Sportal Rekorder Novak Đoković potrdil nastop na finalu sezone
Jasmine Paolini Coco Gauff WTA tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.