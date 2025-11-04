Gauff z zmago nad Paolini ohranila upanje za polfinale

Američanka Coco Gauff, branilka naslova na zaključnem teniškem turnirju v Rijadu, je v drugem krogu skupine Steffi Graf s 6:3 in 6:2 premagala Italijanko Jasmine Paolini in s tem ohranila upanje za uvrstitev v polfinale. Paolini, ki je tako kot Gauff izgubila prvi dvoboj, premoč je morala priznati Belorusinji Arini Sabalenka, te možnosti nima več.

Po porazu proti Jessici Pegula na uvodni tekmi v nedeljo je Coco Gauff proti zadnje dneve rahlo oboleli Jasmine Paolini hitro prevzela nadzor, v tretji igri ubranila tri zaključne žogice za brejk ter povedla s 3:0. Paolini je sicer še znižala zaostanek na 3:4, a že v naslednji igri še enkrat izgubila servis, novega povratka v igro za zmago pa ni uprizorila.

V drugem nizu se je Italijanka držala do izida 2:2, nato pa ni več dobila igre, videlo se je, da ji je povsem zmanjkalo moči. "Mislim, da Jasmine danes ni bila stoodstotna, ampak se je vseeno zelo dobro gibala in udarjala žogico," je po zmagi dejala in dodala, da je poskušala igrati kar se da sproščeno.

V drugem torkovem dvoboju se bosta pomerili Arina Sabalenka in Jessica Pegula, ki na svojem računu že imata zmago.

Zaključni turnir WTA, Rijad:



Coco Gauff (ZDA/3) - Jasmine Paolini (Ita/8) 6:3, 6:2.