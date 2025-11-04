Torek, 4. 11. 2025, 15.42
Arina Sabalenka vs. Nick Kyrgios
Dvoboj spolov med Sabalenko in Kyrgiosom konec decembra
Številka ena ženske teniške lestvice WTA, Belorusinja Arina Sabalenka, in nekdanji finalist Wimbledona, Avstralec Nick Kyrgios, se bosta v tako imenovani "bitki spolov" pomerila na ekshibicijskem obračunu v Dubaju 28. decembra.
O obračunu Belorusinje in Avstralca se je govorilo že dlje časa, zdaj pa je znano, da se bosta številka ena ženskega tenisa in trenutno 652. igralec lestvice ATP pomerila konec decembra v Dubaju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
"Ko te izzove števila ena ženskega tenisa, se klicu odzoveš"
Kyrgios, ki je zabeležil štiri turnirske zmage, v zadnjem času ni veliko igral, saj je imel precej težav s poškodbami. Zaradi teh je izpustil večino letošnje sezone, nazadnje pa je igral marca na mastersu v Miamiju in izpadel v drugem krogu.
V karieri je poleg finala v Wimbledonu, kjer je leta 2022 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću, še trikrat igral v četrtfinalu turnirjev za grand slam, in sicer po enkrat na OP Avstralije (2015), ZDA (2022) in v Wimbledonu (2014).
"Ko te izzove števila ena ženskega tenisa, se klicu odzoveš. Do Arine gojim neizmerno spoštovanje," je ob naznanitvi dvoboja, kot ga povzema dpa, dejal 30-letni Avstralec.
"Imam veliko spoštovanja do Billie Jean King"
Dvoboj med Kyrgiosom in Azarenko je obudil spomine na obračun med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom iz septembra 1973, ki velja za najbolj znan obračun "bitke spolov". Takrat je s 6:4, 6:3, 6:3 slavila King.
Arina Sabalenka je trenutno številka ena svetovnega tenisa.
"Imam veliko spoštovanja do Billie Jean King in vsega, kar je storila za ženski tenis. Ponosna sem, da bom predstavljala teniške igralke v moderni različici bitke spolov," je dodala Sabalenka.
Sedemindvajsetletna prva igralka sveta je v karieri osvojila štiri grand slame, po dvakrat na OP Avstralije (2023, 2024) in OP ZDA (2024, 2025). Ima 21 lovorik v karieri, prvič pa se je na vrh lestvice zavihtela 11. septembra 2023.
V preostalih dveh obračunih "bitke spolov" je sicer prej omenjeni Riggs maja 1973 ugnal Avstralko Margaret Court s 6:2, 6:1, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5, 6:2 ugnal rojakinjo Martino Navratilovo.