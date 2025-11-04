Številka ena ženske teniške lestvice WTA, Belorusinja Arina Sabalenka, in nekdanji finalist Wimbledona, Avstralec Nick Kyrgios, se bosta v tako imenovani "bitki spolov" pomerila na ekshibicijskem obračunu v Dubaju 28. decembra.

O obračunu Belorusinje in Avstralca se je govorilo že dlje časa, zdaj pa je znano, da se bosta številka ena ženskega tenisa in trenutno 652. igralec lestvice ATP pomerila konec decembra v Dubaju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ko te izzove števila ena ženskega tenisa, se klicu odzoveš"

Kyrgios, ki je zabeležil štiri turnirske zmage, v zadnjem času ni veliko igral, saj je imel precej težav s poškodbami. Zaradi teh je izpustil večino letošnje sezone, nazadnje pa je igral marca na mastersu v Miamiju in izpadel v drugem krogu.

V karieri je poleg finala v Wimbledonu, kjer je leta 2022 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću, še trikrat igral v četrtfinalu turnirjev za grand slam, in sicer po enkrat na OP Avstralije (2015), ZDA (2022) in v Wimbledonu (2014).

"Ko te izzove števila ena ženskega tenisa, se klicu odzoveš. Do Arine gojim neizmerno spoštovanje," je ob naznanitvi dvoboja, kot ga povzema dpa, dejal 30-letni Avstralec.

"Imam veliko spoštovanja do Billie Jean King"

Dvoboj med Kyrgiosom in Azarenko je obudil spomine na obračun med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom iz septembra 1973, ki velja za najbolj znan obračun "bitke spolov". Takrat je s 6:4, 6:3, 6:3 slavila King.

Arina Sabalenka je trenutno številka ena svetovnega tenisa. Foto: Guliverimage

"Imam veliko spoštovanja do Billie Jean King in vsega, kar je storila za ženski tenis. Ponosna sem, da bom predstavljala teniške igralke v moderni različici bitke spolov," je dodala Sabalenka.

Sedemindvajsetletna prva igralka sveta je v karieri osvojila štiri grand slame, po dvakrat na OP Avstralije (2023, 2024) in OP ZDA (2024, 2025). Ima 21 lovorik v karieri, prvič pa se je na vrh lestvice zavihtela 11. septembra 2023.

V preostalih dveh obračunih "bitke spolov" je sicer prej omenjeni Riggs maja 1973 ugnal Avstralko Margaret Court s 6:2, 6:1, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5, 6:2 ugnal rojakinjo Martino Navratilovo.

