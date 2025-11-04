Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
4. 11. 2025,
15.42

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tenis Nick Kyrgios Arina Sabalenka

Torek, 4. 11. 2025, 15.42

7 minut

Arina Sabalenka vs. Nick Kyrgios

Dvoboj spolov med Sabalenko in Kyrgiosom konec decembra

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nick Kyrgios | Nick Kyrgios v zadnjem času ni veliko igral. | Foto Guliverimage

Nick Kyrgios v zadnjem času ni veliko igral.

Foto: Guliverimage

Številka ena ženske teniške lestvice WTA, Belorusinja Arina Sabalenka, in nekdanji finalist Wimbledona, Avstralec Nick Kyrgios, se bosta v tako imenovani "bitki spolov" pomerila na ekshibicijskem obračunu v Dubaju 28. decembra.

O obračunu Belorusinje in Avstralca se je govorilo že dlje časa, zdaj pa je znano, da se bosta številka ena ženskega tenisa in trenutno 652. igralec lestvice ATP pomerila konec decembra v Dubaju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ko te izzove števila ena ženskega tenisa, se klicu odzoveš"

Kyrgios, ki je zabeležil štiri turnirske zmage, v zadnjem času ni veliko igral, saj je imel precej težav s poškodbami. Zaradi teh je izpustil večino letošnje sezone, nazadnje pa je igral marca na mastersu v Miamiju in izpadel v drugem krogu.

V karieri je poleg finala v Wimbledonu, kjer je leta 2022 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću, še trikrat igral v četrtfinalu turnirjev za grand slam, in sicer po enkrat na OP Avstralije (2015), ZDA (2022) in v Wimbledonu (2014).

"Ko te izzove števila ena ženskega tenisa, se klicu odzoveš. Do Arine gojim neizmerno spoštovanje," je ob naznanitvi dvoboja, kot ga povzema dpa, dejal 30-letni Avstralec.

"Imam veliko spoštovanja do Billie Jean King"

Dvoboj med Kyrgiosom in Azarenko je obudil spomine na obračun med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom iz septembra 1973, ki velja za najbolj znan obračun "bitke spolov". Takrat je s 6:4, 6:3, 6:3 slavila King.

Arina Sabalenka je trenutno številka ena svetovnega tenisa. | Foto: Guliverimage Arina Sabalenka je trenutno številka ena svetovnega tenisa. Foto: Guliverimage

"Imam veliko spoštovanja do Billie Jean King in vsega, kar je storila za ženski tenis. Ponosna sem, da bom predstavljala teniške igralke v moderni različici bitke spolov," je dodala Sabalenka.

Sedemindvajsetletna prva igralka sveta je v karieri osvojila štiri grand slame, po dvakrat na OP Avstralije (2023, 2024) in OP ZDA (2024, 2025). Ima 21 lovorik v karieri, prvič pa se je na vrh lestvice zavihtela 11. septembra 2023.

V preostalih dveh obračunih "bitke spolov" je sicer prej omenjeni Riggs maja 1973 ugnal Avstralko Margaret Court s 6:2, 6:1, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5, 6:2 ugnal rojakinjo Martino Navratilovo.

Preberite še:

Jannik Sinner
Sportal Sinner z veliko zmago do številke 1 na lestvici ATP
tenis Nick Kyrgios Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.