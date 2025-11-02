Blinkova do naslova v Jiujiangu, Mboko se veseli v Hongkongu

Ruska teniška igralka Ana Blinkova je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v Jiujiangu na Kitajskem z nagradnim skladom 236.415 evrov. Rusinja je v današnjem finalu s 6:3 in 6:3 po uri in 40 minutah igre premagala Avstrijko Lilli Tagger.

Sedemindvajsetletna Moskovčanka, 95. igralka na svetovni jakostni lestvici, je osvojila svoj drugi naslov na najvišji ravni in prvega po letu 2022, ko je takrat slavila v romunski Cluj-Napoci. Igrala je tudi v finalu Strasbourga 2023.

Tagger, šele 17-letna tekmovalka iz Tirolske, je za nastop dobila posebno povabilo kitajskih organizatorjev. Presenetljivo je prišla do finala, vse do polfinala ni izgubila niti niza.

Poleti zmagovalka mladinskega odprtega prvenstva Francije, ki še ni bila nikoli med prvo dvestoterico na svetu in je trenutno 235., pa je v svojem prvem finalu na najvišji ravni le morala priznati premoč deset let starejši ruski tekmici.

Kanadčanka Mboko najboljša v Hongkongu

Kanadska teniška igralka Victoria Mboko je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v Hongkongu z nagradnim skladom 236.415 evrov. V današnjem finalu je tretja nosilka s 7:5, 6:7 (9) in 6:2 po skoraj treh urah igre premagala Španko Cristino Bucsa.

Victoria Mboko Foto: Guliverimage

Devetnajstletna Mboko, katere starši so iz Demokratične republike Kongo pribežali v Kanado, ko je bila stara dva meseca, je osvojila svojo drugo lovoriko v drugem finalu na najvišji ravni. Letos avgusta je 21. igralka sveta osvojila svoj prvi turnir na turneji WTA, ko je v finalu domačega turnirja v Montrealu ugnala Japonko Naomi Osaka.

V Moldaviji rojena 27-letna Bucsa, ki pa od leta 2015 igra za Španijo, je medtem prvič igrala za turnirski naslov na najvišji ravni. Med dvojicami sicer ima sedem lovorik na turneji WTA, od tega tudi dve letos (Monterrey in Bogota), a bo morala med posameznicami na prvo še počakati.