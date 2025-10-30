Kaja Juvan po preobratu izgubila, znani še trije potniki na zaključni turnir

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v kitajskem Jiujiangu z nagradnim skladom 236.415 evrov v treh nizih izgubila proti Američanki Alycii Parks. Ljubljančanka je morala v boju za četrtfinale tretji nosilki po uri in 38 minutah igre priznati premoč s 6:1, 1:6 in 1:6. Američana Ben Shelton, Taylor Fritz in Avstralec Alex de Minaur so naslednji potniki na zaključni turnir osmerice, ki se bo začel čez deset dni v Torinu.

Kaja Juvan, leta 2023 že 58. igralka sveta, trenutno pa 102. na svetu, je v uvodnem krogu turnirja na Kitajskem v treh nizih po skoraj treh urah igre premagala Američanko Claire Liu.

V drugem krogu jo je pričaka še ena Američanka, tokrat tretja nosilka turnirja in 65. igralka na svetovni teniški lestvici. Znova se je dvoboj, ki se je zaradi dežja začel z večurno zamudo, zavlekel v tri nize.

Juvan njun prvi medsebojni dvoboj dobro začela in prvi niz po dobre pol ure igre dobila s 6:1. A to je bilo na račun tudi kar lepega števila neizsiljenih napak in dvojnih napak na servisu Američanke. Juvan je namreč po dveh odvzetih servisih tekmici povedla s 4:0, z brejkom je niz tudi zaključila.

Kaja Juvan je priznala premoč Američanki. Foto: Guliverimage

Američanka je v nadaljevanju prenehala delati toliko napak, 24-letna Slovenka pa vrstnici ni zmogla več slediti. V drugem nizu je Alycia Parks prvič odvzela servis Slovenki za vodstvo 2:1, nato pa tudi naslednja dva za hiter konce niza.

Tretjega je Juvan začela z brejkom, a ga ni uspela unovčiti, saj je Američanka vrnila že v naslednji igri in poravnala na 1:1. Podobno kot niz prej je tudi tokrat v nadaljevanju prišla še do dveh brejkov in na svoj servis suvereno zaključila dvoboj.

V četrtfinalu bo tekmica Američanke zmagovalka dvoboja med Rusinjo Ano Blinkovo in šesto nosilko iz Madžarske Anno Bondar.

Potrjeni še trije potniki na zaključni teniški turnir

Američana Ben Shelton, Taylor Fritz in Avstralec Alex de Minaur so naslednji potniki na zaključni turnir osmerice, ki se bo začel čez deset dni v Torinu. Fritz si je vstopnico zagotovil že v sredo, Shelton in de Minaur pa z današnjima zmagama v osmini finala turnirja serije masters v Parizu.

Že pred tem so si nastop v Torinu med 9. in 16. novembrom zagotovili Španec Carlos Alcaraz, Italijan Jannik Sinner, Srb Novak Đoković in Nemec Alexander Zverev. Sinner bi lahko s turnirsko zmago v Parizu na vrhu lestvice ATP zamenjal Alcaraza.

Ben Shelton Foto: Reuters

Trenutno peti na lestvici "Race" oziroma po letošnjih rezultatih je Shelton, ki je danes potrdil svoj sploh prvi nastop na zaključnem turnirju z zmago proti Andreju Rubljovu s 7:6, 6:3.

Fritz si je kljub današnjemu porazu proti Kazahstancu Aleksandru Bubliku s 6:7, 2:6 že po sredinih nastopih na pariškem mastersu zagotovil mesto med najboljšo osmerico. Danes se je obema Američanoma pridružil še de Minaur. Slednji je s 6:2, 6:2 premagal Rusa Karena Hačanova.

Za zadnje mesto na zaključnem turnirju se tako na daljavo borita še dva. Italijan Lorenzo Musetti je v boljšem položaju, a je že izpadel v Parizu, medtem ko ga lahko ujame Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Slednji je danes s 3:6, 6:3, 6:2 premagal Nemca Daniela Altmaierja in si zagotovil četrtfinale. Da prehiti Italijana, bi se moral uvrstiti vsaj v finale.

Malo možnosti za uvrstitev v Torino imajo še Bublik, Rus Danil Medvedjev in Španec Alejandro Davidovich Fokina. Vsi trije bi morali osvojiti Pariz in nato iskati točke še na turnirjih serije ATP 250 naslednji teden bodisi v Atenah bodisi v Metzu.

V Atenah bo prvi nosilec Đoković, v Metzu pa sta za vlogo prvega in drugega nosilca predvidena Auger-Aliassime in Bublik.