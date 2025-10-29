Argentinec namučil Zvereva, slovo Ruuda

Pariz, masters ATP 1000 (6.128.940 evrov):

2. krog:

Valentin Vacherot (Mon) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:7 (9), 6:3, 6:4;

Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Alexandre Müller (Fra) 5:7, 7:6 (5), 7:6 (4);

Daniel Altmaier (Nem) - Casper Ruud (Nor/8) 6:3, 7:5;

Danil Medvedjev (Rus/11) - Grigor Dimitrov (Bol) brez boja;

Alexander Zverev (Nem/3) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:7 (5), 6:1, 7:5;

Francisco Cerundolo (Arg) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:5, 1:6, 7:6 (4);

Alejandro Davidovich (Špa/15) - Arthur Cazaux (Fra) 7:6 (5), 6:4;

Jannik Sinner (Ita/2) - Zizou Bergs (Bel) 6:4, 6:2;

Lorenzo Sonego (Ita) - Lorenzo Musetti (Ita/7) 3:6, 6:3, 6:1;

Aleksander Bublik (Kaz/13) - Corentin Moutet (Fra) 6:3, 7:5;

Chennai, WTA 250 (236.280 evrov):

1. krog:

Linda Fruhvirtova (Češ) - Astrid Lew Yan Foon (Fra) 6:2, 6:2;

Kimberly Birrell (Avs/7) - Nikola Bartunkova (Češ) 1:6, 6:1, 6:3;

Arina Rodionova (Avs) - Nina Stojanović (Srb) 6:3, 5:5, predaja;

Garland Joanna (Taj) - Arianne Hartono (Niz) 6:4, 6:3;

Shrivalli Bhamidipaty (Ind) - Maaya Rajeshwaran Revathi (Ind) 6:1, 6:4;

Mei Yamaguchi (Jap) - Francesca Jones (VBr/2) 5:7, 6:0, 1:0, predaja;

Zeynep Sonmez (Tur/1) - Tatjana Prozorova (Rus) 7:5, 6:4;

Lanlana Tararudee (Taj) - Maria Timofejeva (Rus) 6:2, 2:0 predaja;

Polina Jacenko (Rus) - Alina Čarajeva (Rus) 6:3, 5:0 predaja;

Katarzyna Kawa (Pol) - Lucia Bronzetti (Ita/5) 6:7 (9), 6:0, 6:2;

Janice Tjen (Idn/4) - Caroline Werner (Nem) 6:4, 6:7 (5), 6:2;

Mia Pohankova (Slk) - Nao Hibino (Jap) 7:5, 6:1;

Diane Parry (Fra/9) - Thasaporn Naklo (Taj) 6:2, 6:0;

Sahaja Yamalapalli (Ind) - Priska Nugroho (Idn) 6:4, 6:2;

Donna Vekić (Hrv/3) - Vaishnavi Adkar (Ind) 6:1, 6:2;

Storm Hunter (Avs) - Mai Hontama (Jap) 6:7 (0), 6:2, 6:4;

Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):

2. krog:

Lilli Tagger (Avt) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:4, 6:2;

Tamara Korpatsch (Nem) - Ella Seidel (Nem) 3:6, 6:0, 6:1;

Viktorija Golubic (Švi/2) - Jelena Pridankina (Rus) 6:0, 4:6, 7:5;

Julija Putinceva (Kaz/5) - Zheng Wushuang (Kit) 6:2, 6:0;

Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):

2. krog:

Cristina Bucsa (Špa) - Emiliana Arango (Kol/8) 6:2, 6:4;

Maya Joint (Avs/5) - Viktoria Morvayova (Slk) 6:1, 6:4;

Sorana Cirstea (Rom/7) - Ajla Tomljanovic (Avs) 4:6, 6:4, 6:3;

Leylah Fernandez (Kan/2) - Eva Lys (Nem) 6:4, 6:1.