Sreda, 29. 10. 2025, 23.24
Teniški globus, 29. oktober
Argentinec namučil Zvereva, slovo Ruuda
Na teniškem mastersu v Parizu se je v tretji krog prebil tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev, ki pa se je moral proti Argentincu Carabelliju potruditi za zmago. Gladko po dveh nizih pa je izgubil osmo postavljeni Norvežan Casper Ruud, s 6:3 in 7:5 ga je izločil Nemec Daniel Altmaier. V šestnajstini finala tega zdaj čaka spopad z devetim nosilcem, Kanadčanom Felixom Augerjem Aliassimom.
Pariz, masters ATP 1000 (6.128.940 evrov):
2. krog:
Valentin Vacherot (Mon) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:7 (9), 6:3, 6:4;
Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Alexandre Müller (Fra) 5:7, 7:6 (5), 7:6 (4);
Daniel Altmaier (Nem) - Casper Ruud (Nor/8) 6:3, 7:5;
Danil Medvedjev (Rus/11) - Grigor Dimitrov (Bol) brez boja;
Alexander Zverev (Nem/3) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:7 (5), 6:1, 7:5;
Francisco Cerundolo (Arg) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:5, 1:6, 7:6 (4);
Alejandro Davidovich (Špa/15) - Arthur Cazaux (Fra) 7:6 (5), 6:4;
Jannik Sinner (Ita/2) - Zizou Bergs (Bel) 6:4, 6:2;
Lorenzo Sonego (Ita) - Lorenzo Musetti (Ita/7) 3:6, 6:3, 6:1;
Aleksander Bublik (Kaz/13) - Corentin Moutet (Fra) 6:3, 7:5;
Chennai, WTA 250 (236.280 evrov):
1. krog:
Linda Fruhvirtova (Češ) - Astrid Lew Yan Foon (Fra) 6:2, 6:2;
Kimberly Birrell (Avs/7) - Nikola Bartunkova (Češ) 1:6, 6:1, 6:3;
Arina Rodionova (Avs) - Nina Stojanović (Srb) 6:3, 5:5, predaja;
Garland Joanna (Taj) - Arianne Hartono (Niz) 6:4, 6:3;
Shrivalli Bhamidipaty (Ind) - Maaya Rajeshwaran Revathi (Ind) 6:1, 6:4;
Mei Yamaguchi (Jap) - Francesca Jones (VBr/2) 5:7, 6:0, 1:0, predaja;
Zeynep Sonmez (Tur/1) - Tatjana Prozorova (Rus) 7:5, 6:4;
Lanlana Tararudee (Taj) - Maria Timofejeva (Rus) 6:2, 2:0 predaja;
Polina Jacenko (Rus) - Alina Čarajeva (Rus) 6:3, 5:0 predaja;
Katarzyna Kawa (Pol) - Lucia Bronzetti (Ita/5) 6:7 (9), 6:0, 6:2;
Janice Tjen (Idn/4) - Caroline Werner (Nem) 6:4, 6:7 (5), 6:2;
Mia Pohankova (Slk) - Nao Hibino (Jap) 7:5, 6:1;
Diane Parry (Fra/9) - Thasaporn Naklo (Taj) 6:2, 6:0;
Sahaja Yamalapalli (Ind) - Priska Nugroho (Idn) 6:4, 6:2;
Donna Vekić (Hrv/3) - Vaishnavi Adkar (Ind) 6:1, 6:2;
Storm Hunter (Avs) - Mai Hontama (Jap) 6:7 (0), 6:2, 6:4;
Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):
2. krog:
Lilli Tagger (Avt) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:4, 6:2;
Tamara Korpatsch (Nem) - Ella Seidel (Nem) 3:6, 6:0, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi/2) - Jelena Pridankina (Rus) 6:0, 4:6, 7:5;
Julija Putinceva (Kaz/5) - Zheng Wushuang (Kit) 6:2, 6:0;
Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):
2. krog:
Cristina Bucsa (Špa) - Emiliana Arango (Kol/8) 6:2, 6:4;
Maya Joint (Avs/5) - Viktoria Morvayova (Slk) 6:1, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom/7) - Ajla Tomljanovic (Avs) 4:6, 6:4, 6:3;
Leylah Fernandez (Kan/2) - Eva Lys (Nem) 6:4, 6:1.