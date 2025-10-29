Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
29. 10. 2025,
23.24

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Sreda, 29. 10. 2025, 23.24

31 minut

Teniški globus, 29. oktober

Argentinec namučil Zvereva, slovo Ruuda

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Casper Ruud | Casper Ruud se je poslovil v drugem krogu pariškega mastersa. | Foto Reuters

Casper Ruud se je poslovil v drugem krogu pariškega mastersa.

Foto: Reuters

Na teniškem mastersu v Parizu se je v tretji krog prebil tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev, ki pa se je moral proti Argentincu Carabelliju potruditi za zmago. Gladko po dveh nizih pa je izgubil osmo postavljeni Norvežan Casper Ruud, s 6:3 in 7:5 ga je izločil Nemec Daniel Altmaier. V šestnajstini finala tega zdaj čaka spopad z devetim nosilcem, Kanadčanom Felixom Augerjem Aliassimom.

Carlos Alcaraz
Sportal Pariški šok za številko eno in priložnost za vrnitev Sinnerja na vrh

Pariz, masters ATP 1000 (6.128.940 evrov):

2. krog:
Valentin Vacherot (Mon) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:7 (9), 6:3, 6:4;
Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Alexandre Müller (Fra) 5:7, 7:6 (5), 7:6 (4);
Daniel Altmaier (Nem) - Casper Ruud (Nor/8) 6:3, 7:5;
Danil Medvedjev (Rus/11) - Grigor Dimitrov (Bol) brez boja;
Alexander Zverev (Nem/3) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:7 (5), 6:1, 7:5;
Francisco Cerundolo (Arg) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:5, 1:6, 7:6 (4);
Alejandro Davidovich (Špa/15) - Arthur Cazaux (Fra) 7:6 (5), 6:4;
Jannik Sinner (Ita/2) - Zizou Bergs (Bel) 6:4, 6:2;
Lorenzo Sonego (Ita) - Lorenzo Musetti (Ita/7) 3:6, 6:3, 6:1;
Aleksander Bublik (Kaz/13) - Corentin Moutet (Fra) 6:3, 7:5;

Chennai, WTA 250 (236.280 evrov):

1. krog:
Linda Fruhvirtova (Češ) - Astrid Lew Yan Foon (Fra) 6:2, 6:2;
Kimberly Birrell (Avs/7) - Nikola Bartunkova (Češ) 1:6, 6:1, 6:3;
Arina Rodionova (Avs) - Nina Stojanović (Srb) 6:3, 5:5, predaja;
Garland Joanna (Taj) - Arianne Hartono (Niz) 6:4, 6:3;
Shrivalli Bhamidipaty (Ind) - Maaya Rajeshwaran Revathi (Ind) 6:1, 6:4;
Mei Yamaguchi (Jap) - Francesca Jones (VBr/2) 5:7, 6:0, 1:0, predaja;
Zeynep Sonmez (Tur/1) - Tatjana Prozorova (Rus) 7:5, 6:4;
Lanlana Tararudee (Taj) - Maria Timofejeva (Rus) 6:2, 2:0 predaja;
Polina Jacenko (Rus) - Alina Čarajeva (Rus) 6:3, 5:0 predaja;
Katarzyna Kawa (Pol) - Lucia Bronzetti (Ita/5) 6:7 (9), 6:0, 6:2;
Janice Tjen (Idn/4) - Caroline Werner (Nem) 6:4, 6:7 (5), 6:2;
Mia Pohankova (Slk) - Nao Hibino (Jap) 7:5, 6:1;
Diane Parry (Fra/9) - Thasaporn Naklo (Taj) 6:2, 6:0;
Sahaja Yamalapalli (Ind) - Priska Nugroho (Idn) 6:4, 6:2;
Donna Vekić (Hrv/3) - Vaishnavi Adkar (Ind) 6:1, 6:2;
Storm Hunter (Avs) - Mai Hontama (Jap) 6:7 (0), 6:2, 6:4;

Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):

2. krog:
Lilli Tagger (Avt) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:4, 6:2;
Tamara Korpatsch (Nem) - Ella Seidel (Nem) 3:6, 6:0, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi/2) - Jelena Pridankina (Rus) 6:0, 4:6, 7:5;
Julija Putinceva (Kaz/5) - Zheng Wushuang (Kit) 6:2, 6:0;

Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):

2. krog:
Cristina Bucsa (Špa) - Emiliana Arango (Kol/8) 6:2, 6:4;
Maya Joint (Avs/5) - Viktoria Morvayova (Slk) 6:1, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom/7) - Ajla Tomljanovic (Avs) 4:6, 6:4, 6:3;
Leylah Fernandez (Kan/2) - Eva Lys (Nem) 6:4, 6:1.

Preberite še:

Paolina Kudermatova
Sportal Hitro slovo četrte nosilke v Jiujiangu, kot razlog navedla je poškodbo
Jannik Sinner
Sportal Sinner slavil na Dunaju, Bencic osvojila 10. naslov WTA
teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.