Windows 11 že od 13 evorv, MS Office 2021 pa za samo 30 evrov na Keysoff

Odklenite ekskluzivni popust pred črnim petkom – samo na Keysoff

delo na računalniku, računalništvo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Čeprav je Black Friday (28. november) še pred nami, vam ni treba čakati, da si zagotovite izjemne popuste na ključne programe! Keysoff že odpira sezono nakupovanja z odličnimi popusti na originalne Microsoft Office pakete in doživljenjske licence za Windows 11 – že od 13 evrov dalje.

Ne glede na to, ali nadgrajujete osebni računalnik, postavljate nov prenosnik ali izboljšujete delovni proces v podjetju – je zgodnja Black Friday akcija na Keysoffu popolna priložnost, da programsko opremo kupite za vedno in pri tem veliko prihranite

Keysoff, black friday | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Doživljenjska licenca za Microsoft Office 2021 Professional je zdaj na voljo po neverjetni ceni – samo 30,66 evra (redna cena: 249 evrov). Z različico Office Pro 2021 prejmete celoten paket klasičnih orodij: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access in Teams

Naj gre za pripravo ponudb, analizo podatkov ali izdelavo predstavitev, ki bodo navdušile vaše stranke – vse kar potrebujete, je na enem mestu. Poleg tega gre za doživljenjsko licenco, kar pomeni brez mesečnih stroškov. Program boste prejeli prek takojšnjega prenosa, zato bodo vse aplikacije vedno dostopne na vaši napravi – tudi brez internetne povezave, kadar to potrebujete. 

dekle, ženska, računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Poleg Officea si lahko za nizko ceno zagotovite tudi Windows 11 – operacijski sistem, ki prinaša sodobno zasnovo, boljšo varnost in napredna orodja za večjo produktivnost. 

Windows 11 Professional vključuje: 

  • preoblikovan namizni vmesnik za boljši pregled nad odprtimi okni, 
  • funkcijo Snap Layouts za učinkovitejše razporejanje programov, 
  • podporo za AI asistenta Copilot, ki vam pomaga pri spremembi nastavitev, odpiranju aplikacij, pisanju besedil, povzetkih spletnih strani in celo programiranju, 
  • izboljšano grafično zmogljivost s podporo za DirectX 12 Ultimate, kar je odlična novica tudi za igričarje in ustvarjalce vsebin

Najboljše pri vsem tem? Licenco prejmete takoj po nakupu – in to za vedno, brez naročnin. 

računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 evrov naprej 

62-odstotni popust na še več Officeov in programske pakete (koda za popust: BP62) 

50-odstotni popust na dodatne različice operacijskega sistema Windows (koda za popust: BP50) 

Veliki paketi, neprekosljive cene 

Računalniška orodja (brez kode za popust) 

računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Keysoff jamči, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno pristne in popolnoma varne za uporabo. Kupljene licence niso vezane na naročnino, kar pomeni, da so vaše za vedno – z doživljenjskim dostopom do programske opreme. Operacijski sistem bo prejemal posodobitve in podporo skozi celotno življenjsko dobo. 

Če med namestitvijo ali uporabo naletite na kakršnakoli vprašanja, se lahko kadarkoli obrnete na tehnično podporo Keysoff, ki vam je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Poleg tega Keysoff nudi doživljenjsko poprodajno podporo – torej pomoč tudi dolgo po nakupu, kadarkoli jo potrebujete. 

Zdaj je popolna priložnost, da prihranite denar in dokončate nadgradnjo svojega računalnika s to izjemno ponudbo! 

24/7 tehnična podpora in doživljenjska poprodajna storitev 
Kontakt: service@keysoff.com 

