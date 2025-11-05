Madison Keys zaradi viroze predala dvoboj z Ribakino, v polfinale še Anisimova

Kazahstanka Jelena Ribakina je neporažena končala skupinski del zaključnega turnirja WTA v Rijadu. V tretjem nastopu je premagala Rusinjo Ekaterina Aleksandrovo, ki je vskočila po odpovedi zaradi bolezni Američanke Madison Keys. Polfinale pa si je zagotovila še Američanka Amanda Anisimova, ki je bila v treh nizih boljša od Poljakinje Ige Swiatek. "Res sem razočarana, da nisem mogla dati vse od sebe in da sem morala odstopiti," je sporočila Keys.

Čeprav si je Ribakina že pred zadnjih dvobojem v skupini Serena Williams zagotovila prvo mesto, je bila dovolj motivirana za novo zmago, ki jo ohranja v igri za maksimalno nagrado 4,5 milijone evrov, ki jo lahko prejme neporažena zmagovalka turnirja s 13,5 milijone evrov nagradnega sklada za najboljših osem posameznic in osem dvojic sezone.

Ribakina, zmagala je dvakrat 6:4, se je kot zadnja uvrstila na zaključni turnir v Savdsko Arabijo. V zadnjem mesecu je dosegla nekaj odmevnih rezultatov in osvojila turnir v Ningboju, tako da je zdaj v nizu devetih zmag.

Druga polfinalistka je postala Amanda Anisimova, ki je drugi dvoboj zapored v Rijadu dobila po izgubljenem prvem nizu. Pred tem je na turnirjih WTA v vsej karieri le dvakrat slavila po zaostanku 0:1; 2022 v Charlestonu proti Arini Sabalenki in 2025 v Pekingu proti Jasmine Paolini.

Hkrati je Iga Swiatek drugič zapored izgubila po dobljenem prvem nizu, v ponedeljek jo je Jelena Ribakina v drugem in tretjem nizu nadigrala s 6:1, 6:0, prvič po štirih letih pa je izgubila dva dvoboja v nizu. Nazadnje se ji je to zgodilo na njenem prvem zaključnem turnirju v Guadalajari.

Anisimova je po dveh urah in 37 minutah igre slavila s 6:7, 6:4 in 6:2.

V skupini Steffi Graf sta para zadnjega kroga v četrtek Jessica Pegula - Jasmine Paolini in Arina Sabalenka - Coco Gauff. Paolini po dveh porazih nima več možnosti za polfinale, Sabalenka je še neporažena, Pegula in Gauff pa imata po eno zmago.

Atene, ATP 250 (766.715 evrov): - 2. krog:

Miomir Kecmanović (Srb) - Luciano Darderi (Ita/3) 4:6, 6:2, 6:3; Metz, ATP 250 (596.035 evrov): - 2. krog:

Kyrian Jacquet (Fra) - Dan Added (Fra) 6:0, 6:2;

Learner Tien (ZDA) - Moez Echargui (Tun) 7:6 (3), 6:3;

Clement Tabur (Fra) - Alexander Blockx (Bel) 6:7 (4), 7:6 (6), 7:6 (6); Rijad, finale WTA (13,5 milijone evrov): - 3. krog, skupina Serena Williams:

Jelena Ribakina (Kaz) - Ekaterina Aleksandrova (Rus) 6:4, 6:4;

Amanda Anisimova (ZDA) - Iga Swiatek (Pol) 6:7 (3), 6:4, 6:2.

