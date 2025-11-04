Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
4. 11. 2025,
22.30

Pokal Billie Jean King tenis Veronika Erjavec

Torek, 4. 11. 2025, 22.30

1 ura, 3 minute

Zdravstvene težave

Veronika Erjavec odpovedala nastop na pokalu BJK

STA

Veronika Erjavec | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec

Foto: Guliverimage

Veronika Erjavec je odpovedala nastop na dodatnih kvalifikacijah pokala Billie Jean King v Indiji, je sporočila trenutno najboljša Slovenka na jakostni lestvici WTA.

Kaja Juvan
Slovenija se bo od 14. do 16. novembra v Indiji pomerila z domačo reprezentanco ter Nizozemsko. "Po dolgem in tehtnem premisleku sem se odločila, da ne bom nastopila na prihajajočem tekmovanju Billie Jean King v Indiji. Igranje za Slovenijo mi vedno pomeni posebno čast in ponos, zato odločitev ni bila lahka," je na Instagramu zapisala trenutno 98. igralka na svetu, kar je doslej njena najboljša uvrstitev na lestvici WTA.

"Trenutno sem v ne popolnoma optimalnem zdravstvenem stanju, zato je tudi moj nastop na južnoameriški turneji še vedno vprašljiv. Kljub temu sem se odločila, da poskusim zbrati dovolj točk, saj sem prvič v karieri v poziciji, da bi lahko neposredno prišla v glavni žreb turnirja za grand slam - priložnost bi bila velik korak naprej v moji karieri in hkrati pomembna za slovenski tenis," je dodala Erjavec. "Verjamem, da bo slovenska reprezentanca tudi brez mene pokazala srčnost, borbenost in povezanost, ki nas že dolgo krasijo ter da bomo vsi skupaj še naprej ponosno zastopali slovenske barve na svetovnem teniškem zemljevidu."

Pokal Billie Jean King tenis Veronika Erjavec
