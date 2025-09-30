"Veliko je stvari, ki jih drugi ne vidijo, če nikoli niso bili del tega," nam je v iskrenem pogovoru povedala Veronika Erjavec, trenutno najboljša slovenska teniška igralka, ki se je pred kratkim prebila med najboljših sto igralk na svetu.

Veronika Erjavec je pred kratkim zadela v polno, potem ko je na Kitajskem zmagala dva turnirja in se tako prvič v karieri prebila med najboljših sto igralk sveta. S tem je dosegla pomemben mejnik, o katerem sanja vsak profesionalni teniški igralec. Njena pot do uspeha ni prišla čez noč, ampak je to zgodba o vztrajnosti, učenju in pogumnih odločitvah. Veronika je namreč letos odpovedala domači turnir v Ljubljani in se odločila za azijsko turnejo, ki se je na koncu izkazala za pravo odločitev. Ob tem priznava, da ji preboj med najboljše na svetu odpira nova vrata in več priložnosti na največjih turnirjih. Motivacijo in željo po napredovanju pa imata s trenerjem, ki ga ne želi menjati, še vedno veliko.

Foto: Guliverimage

Kako je biti igralka med prvih 100 igralk na svetu. Je to mejnik, ki ste si ga vedno želeli?

Da, zagotovo. Mislim, da je to mejnik vsakega teniškega igralca. Sicer je zelo lep občutek in dobra potrditev. To je samo še dodatna motivacija za naprej.

Po lanskem januarju ste postali prva slovenska igralka, ki je uvrščena med prvo stoterico na lestvici WTA, kaj vam to pomeni?

Zelo lepo je, po drugi strani vsem našim puncam privoščim dobro igro in rezultate. Zavedam se, da lestvica ne pomeni vsega. Prepričana sem, da vse s svojimi kakovostmi sodimo višje. Lestvica je samo številka in verjamem, da se tako Kaji (Juvan, op. p). kot Tami (Tamara Zidanšek, op. p.), tako kot meni, lahko poklopita dva turnirja in smo lahko povsem skupaj. Zame in za Slovenijo je dober in lep občutek, da imamo nekoga spet med sto najboljših, ampak verjamem, da nas je lahko več. Tudi druge punce.

Dejali ste, da je lestvica le številka. Nam lahko zaupate, koliko dela in odrekanja se skriva za vašo uvrstitvijo?

Zagotovo tenis ni preprost šport, ampak če želiš biti v nečem vrhunski, je treba veliko odrekanja in energije, ne pozabimo finančni vložek. Veliko je stvari, ki jih drugi ne vidijo, če nikoli niso bili del tega.

"Nekajkrat sem bila že zelo blizu temu, da lopar postavim v kot." Foto: Guliverimage

Kdaj je bilo v vašem primeru najtežje vztrajati?

Če sem iskrena, takih trenutkov ni bilo malo. Nekajkrat sem bila že zelo blizu temu, da lopar postavim v kot. Bilo so različni razlogi. Eden izmed največjih je bila menjava oziroma odstop trenerja. Težko je, ko so slaba rezultatska obdobja in ko je psihološko zahtevno. Ne vem, kako je z drugimi igralkami in igralci, ampak nisem ena izmed tistih, ki sem 100-odstono vedela, da mi bo uspelo. Na trenutke sem imela veliko dvomov, ampak danes sem hvaležna sebi in tistim, ki so mi stali ob strani.

Kako je vaš uspeh sprejela vaša okolica? Na vašem profilu na Instagramu smo videli, kako vam je fizioterapevt Sašo Oštir pripravil lepo presenečenje.

Moram kar povedati, da so vsi veseli zame. Vedo, kaj vse stoji za tem. Ne samo z moje strani, ampak tudi z njihove. Niti približno ni to samo moj uspeh. Veseli so bili, ko sem prišla nazaj, in me pričakali s takšnimi in drugačnimi presenečenji. Lahko rečem, da sem zelo hvaležna, da jih imam.

"Cilje s trenerjem ne postavljava nikoli rezultatsko, temveč gledava bolj na napredek in razvoj." Foto: Guliverimage Letošnjo sezono ste začeli na 171. mestu. Ste pričakovali, da se boste do konca letošnje sezone prebili med 100 najboljših igralk sveta?

To je bila bolj želja kot cilj. To me je vedno precej omejevalo in obremenjevalo. Zame je bila precej mešana sezona. Po eni strani so bili izjemni uspehi, po drugi težki trenutki in zdravstvene težave, tako da si nisem mislila, da mi bo uspelo že z odhodom na Kitajsko. Niti približno si nisem mislila, da bom zmagala dva turnirja in da se bom prebila med 100 najboljših igralk. Vesela sem, da mi je to uspelo in da imam zagon za naprej, tudi za naslednjo sezono.

Si po navadi ne postavljate fiksnih ciljev in si na ta način puščate prosto pot?

Ciljev s trenerjem ne postavljava nikoli rezultatsko, temveč gledava bolj na napredek in razvoj. Oba v to verjameva. Očitno deluje in tega ne misliva spreminjati.

Nam lahko razkrijete, kaj z igralskega vidika pomeni biti med najboljših 100 igralk na svetu?

Predvsem si bližje igranju najvišjim rangom turnirjev. Izogneš se igranju kvalifikacij na turnirjih za grand slam, kar je tudi finančno velika razlika. Lažje vstopaš v turnirje serije WTA 250, 500, 1000 in s tem dobiš priložnosti igrati z najboljšimi, kar je tudi cilj ... Igrati in pridobiti informacijo, kaj je še treba izboljšati v svoji igri. Trdno verjamem, da je prav vsak dan nova možnost, da napreduješ.

Veronika Erjavec priznava, da moraš imeti tudi nekaj sreče. Foto: Guliverimage

Ko ste omenili turnir za grand slam – imate že zagotovljeno vstopnico za OP Avstralije prihodnje leto?

Decembra bo znano. Lani sem igrala finale v Kolumbiji, kar pomeni, da mi te točke odpadejo. Če tega ne bi ubranila, bi padla po lestvici. Zagotovo je želja, da ohranim ali še nadgradim uvrstitev. Letos imam pred seboj še eno ali dve večji turneji.

Kako je pomembna izbira turnirjev skozi sezono? Vi ste se odločili za azijsko turnejo in zadeli v polno, potem ko ste zmagali dva posamična turnirja in zmagali še turnir v dvojicah.

Po mojem mnenju je to zelo pomembno. Vseeno pa ni recepta, da bi vedela, kaj je prav. Moraš imeti tudi veliko sreče. V tem primeru je bila dobra poteza, ampak nisva vedela, kaj me tam čaka. To mi je na koncu pomagalo, ker ni bilo toliko pritiska in pričakovanj. Izbira turnirjev je kar pomembna stvar, ker lahko veliko pridobiš ali tudi izgubiš. Po drugi strani pa vse bolj ugotavljam, da ni toliko odvisno od turnirja ali podlage, ampak v kakšnem stanju sem v tistem trenutku. Torej, če se dobro počutim, če so stvari na pravem mestu, lahko ne glede na vse dobro igram. Če se ne počutim dobro, imam lahko najboljše pogoje in ne bo šlo. Kar zadeva odločanje, se s trenerjem pogovoriva, mogoče kanček odgovornosti prepustim Sašu. On na koncu izbere in mi s tem tudi malo olajša zadevo.

S Sašem Pistotnikom že nekaj časa zelo uspešno sodelujeta. Foto: Teniška zveza Slovenije

Koliko časa zdaj še sodelujeta s trenerjem Sašom Pistotnikom?

Zdaj je že tri leta in pol.

Potem je verjetno bil on prava izbira za trenerja?

Nedvomno. Ga ne menjam (smeh, op. p.).

Marsikdo vas je pogrešal na domačem turnirju v Ljubljani. Se je bilo težko odločiti in spustiti domači turnir, saj po navadi slovenskim tekmovalkam veliko pomeni igrati doma?

Dvakrat sem igrala v Ljubljani in obakrat sem si naložila prevelik pritisk. Na domačem turnirju nočeš razočarati, ko te pridejo vsi podpirati. S tem sem sama sebi naredila slabo izkušnjo. S tega vidika odločitev ni bila težka. Težje je, ker sem šla v neznano. Ob vsem tem sem se zavedala, da bodo tudi kritike na ta račun, a če ne bi poskusila, potem ne bi vedela. Si pa želim, da bi enkrat šla tudi čez to … Sicer mi je pred domačimi gledalci v Velenju uspelo vrhunsko igrati, tako da ne dvomim, da bom v prihodnosti tak tenis pokazala tudi na kakšnem domačem turnirju WTA.

Kakšni so vaši načrti za preostanek sezone? Foto: Guliverimage

Zdaj sem prišla domov malce zadihati. Sicer ne za prav dolgo časa. Načrt je, da se vrnem v Azijo, ampak na trdo podlago. Tako sva se odločila in na prvi pogled nisva izbrala varne izbire. Nekako sva šla za tem, da poskušam zmeraj višje kotirati. Prvi turnir bo serije 125, nato pa še dva turnirja serije 250. Zagotovo bodo to močni turnirji, ampak če želim napredovati, moram tudi na tej ravni dobiti čim več izkušenj. Upam, da mi bo Kitajska še vedno tako ustrezala.

Kaj to pomeni, da ste si prišli domov oddahniti. Ali počivate ali vendarle trenirate?

En dan počitka, potem pa so že sledili treningi.

Pred kratkim je bila Maša Zec Peškirič izbrana za kapetanko slovenske izbrane vrste. Kako ste zadovoljni s to izbiro in ali ste bili z Mašo že kaj v stiku?

Vesela sem, da imamo nekaj svežega. Maša je imela lepo kariero. Tudi sama je igrala za reprezentanco in ve, kaj ji je bilo všeč in kaj ne. Upam, da bo lahko to znanje uporabila in naredila tako, da bo za vse punce najbolje in da bo tisti teden tak, da se imamo lahko fino. Tudi slišali sva se že.

