Avtorji:
K. M., STA

Torek,
23. 12. 2025,
16.52

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

sredstva proračun italija slovenska manjšina

Torek, 23. 12. 2025, 16.52

1 ura, 17 minut

Italijanski senat podprl proračun, ki zvišuje sredstva za slovensko manjšino

Avtorji:
K. M., STA

denar evri | Proračun za slovensko manjšino v Italiji iz naslova zaščitnega zakona iz leta 2001 trenutno znaša deset milijonov evrov in ni bil spremenjen že več kot desetletje. | Foto Shutterstock

Proračun za slovensko manjšino v Italiji iz naslova zaščitnega zakona iz leta 2001 trenutno znaša deset milijonov evrov in ni bil spremenjen že več kot desetletje.

Foto: Shutterstock

Italijanski senat je danes podprl proračun za leto 2026, ki med drugim za približno pol milijona evrov zvišuje sredstva za slovensko manjšino v Italiji. O predlogu, na katerega je italijanska vlada vezala zaupnico, naj bi prihodnji teden odločal še spodnji dom parlamenta, poslanska zbornica.

Med sprejetimi je tudi dopolnilo o povišanju sredstev za slovensko manjšino v višini 500 tisoč evrov, čeprav sta se predstavnik Južnotirolske ljudske stranke Durnwalder v dogovoru s Slovensko skupnostjo in senatorka slovenskega rodu iz vrst Demokratske stranke Tatjana Rojc z dopolniloma zavzemala za povišanje v višini dveh milijonov evrov.

Za je glasovalo 110 senatorjev, proti je bilo 66 poslancev opozicije, dva pa sta se glasovanja vzdržala, poroča italijanska radiotelevizija Rai. Predlog so podprli vsi senatorji iz vladne koalicije, opozicija je glasovala proti, med njimi tudi senatorka Rojc, dva predstavnika Južnotirolske ljudske stranke pa sta se vzdržala.

Proračun bo dokončno odobren 29. ali 30. decembra 

Zdaj je na vrsti glasovanje v poslanski zbornici, ki naj bi proračun dokončno odobrila 29. ali 30. decembra.

V državnem proračunu se je tokrat našlo pol milijona za slovensko manjšino v Italiji, je v ponedeljkovi razpravi dejala Rojc in poudarila, da je s tem mogoče biti le polovično zadovoljen. "Kar nam pripada, nam še ni bilo dodeljeno, kljub velikim naporom in mobilizaciji," je zapisala na družbenih omrežjih.

Proračun za slovensko manjšino v Italiji iz naslova zaščitnega zakona iz leta 2001 trenutno znaša deset milijonov evrov in ni bil spremenjen že več kot desetletje.

sredstva proračun italija slovenska manjšina
