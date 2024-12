Pristojna komisija italijanske poslanske zbornice je v sredo zavrnila predlog Demokratske stranke, da bi Italija zvišala sredstva za slovensko manjšino za dva milijona evrov in jih tako prilagodila inflaciji. Slovenska skupnost v Italiji bo tako prihodnje leto predvidoma znova prejela deset milijonov evrov, poroča Primorski dnevnik.

Dopolnilo Demokratske stranke k finančnemu zakonu s prvopodpisano poslanko Lio Quartapelle Procopio so vložili tudi na pobudo slovenske senatorke Tatjane Rojc, med podpisniki pa je med drugim poslanka in nekdanja predsednica FJK Debora Serracchiani. Predvideva zvišanje sredstev za slovensko manjšino za dva milijona evrov, s čimer bi jih prilagodili inflaciji.

Proračunska komisija je predlog največje levosredinske stranke dvakrat dala na stran, kar po pisanju Primorskega dnevnika pomeni, da si je ministrstvo za gospodarstvo in finance vzelo čas za razmislek o tem vprašanju. Komisija je nato v sredo dopolnilo zavrnila.

Rojc in Serracchiani sta v skupni izjavi izrazili obžalovanje, da vlada premierke Giorgie Meloni ni upoštevala inflacije in stalnega naraščanja stroškov, kar vpliva tudi na manjšinske ustanove in organizacije.

Da se prispevek za slovensko manjšino že več let ne prilagaja inflaciji, saj kljub draginji ostaja nespremenjen, je Italijo v preteklosti večkrat opozorila tudi Slovenija.