Ugotovite, kakšen dopust je pravi za vas – in se potegujte za privlačne nagrade

Ne glede na starost nam počitnice prinašajo čas oddiha, sprostitve in novih doživetij. A četudi za nekaj dni zapustimo svoj dom, to še ne pomeni, da želimo izgubiti stik s svetom. Danes nam mobilni podatki omogočajo veliko več kot le brskanje po spletu – z njihovo pomočjo preverjamo delovanje pametnih naprav doma, spremljamo družbena omrežja, gledamo pretočne vsebine in ostajamo povezani s prijatelji. Da bo dopust res brezskrben, Telekom Slovenije ponuja vrsto prilagodljivih rešitev mobilnega gostovanja, s katerimi lahko svoj telefon uporabljate skoraj kjerkoli – kot bi bili doma.