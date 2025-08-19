Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
19. 8. 2025,
19.20

OP ZDA tenis Veronika Erjavec

Torek, 19. 8. 2025, 19.20

55 minut

Kvalifikacije za OP ZDA

Od Slovenk v drugi krog kvalifikacij New Yorka le Veronika Erjavec

STA

Veronika Erjavec | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Samo Veronika Erjavec se je od slovenskih igralk prebila v drugi krog kvalifikacij za zadnji teniški grand slam v New Yorku.

Kaja Juvan
Sportal Slab dan za Slovenke v boju za nastop na OP ZDA

Veronika Erjavec je v dveh nizih s 6:1, 6:3 je premagala Rusinjo Mario Timofejevo in se bo v drugem od treh krogov na poti do glavnega turnirja pomerila s Kanadčanko Cadence Brace.

Petindvajsetletna Ljubljančanka je s 140. mestom najvišjeuvrščena Slovenka na lestvici WTA. Njena prva tekmica v newyorškem Queensu je bila 193., naslednja pa je 223.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa s 7:5 in 6:4.

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka vztraja na vrhu, Swiatek napredovala na drugo mesto
Jannik Sinner
Sportal Jannik Sinner ostaja zanesljivo na vrhu
Jannik Sinner Carlos Alcaraz
Sportal Sinner predal finale v Cincinnatiju, zmaga Alcarazu, lovorika tudi za Swiatek
OP ZDA tenis Veronika Erjavec
