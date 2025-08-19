Od Slovenk v drugi krog kvalifikacij New Yorka le Veronika Erjavec

Samo Veronika Erjavec se je od slovenskih igralk prebila v drugi krog kvalifikacij za zadnji teniški grand slam v New Yorku.

Veronika Erjavec je v dveh nizih s 6:1, 6:3 je premagala Rusinjo Mario Timofejevo in se bo v drugem od treh krogov na poti do glavnega turnirja pomerila s Kanadčanko Cadence Brace.

Petindvajsetletna Ljubljančanka je s 140. mestom najvišjeuvrščena Slovenka na lestvici WTA. Njena prva tekmica v newyorškem Queensu je bila 193., naslednja pa je 223.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa s 7:5 in 6:4.