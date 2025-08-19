Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

19. 8. 2025,
9.11

Torek, 19. 8. 2025, 9.11

20 minut

Lestvica ATP, 18. avgust

Jannik Sinner ostaja zanesljivo na vrhu

Jannik Sinner

Jannik Sinner je zanesljivo vodilni teniški igralec.

Foto: Reuters

Italijan Jannik Sinner še vedno zaseda prvo mesto na teniški lestvici ATP. Pred najbližjim zasledovalcem Špancem Carlosom Alcarazom ima 1890 točk prednosti. Na tretjem mestu je Nemec Alexander Zverev.

Sinner je sicer v ponedeljek zaradi bolezni predal finalni dvoboj turnirja serije ATP masters 1000 v Cincinnatiju, kjer je bil od njega s kar 5:0 v prvem nizu boljši Carlos Alcaraz. Slednji je na lestvici ATP v primerjavi s prejšnjim tednom pridobil 1000 točk, medtem ko jih je Sinner izgubil 550.

Novinec med desetimi najboljšimi igralci sveta je Rus Karen Hačanov, ki trenutno zaseda deveto mesto.

Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom napredoval za 12 mest in je trenutno 459. Med najboljših 1000 sta še Filip Jeff Planinšek (560.) in Blaž Rola (964.), medtem ko je Jan Kupčič na 1006. mestu.

Lestvica ATP (18. avgust):

  1.   (1.) Jannik Sinner (Ita)            11.480 točk
  2.   (2.) Carlos Alcaraz (Špa)             9590
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           6230
  4.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               5575
  5.   (5.) Jack Draper (VBr)                4440
  6.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                4280
  7.   (7.) Novak Đoković (Srb)              4130
  8.   (8.) Alex De Minaur (Avs)             3545
  9.   (12.)Karen Hačanov (Rus)              3240
 10.   (10.)Lorenzo Musetti (Ita)            3205
...
459. (471.) Bor Artnak (Slo)                   94
560. (570.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         66
964. (952.) Blaž Rola (Slo)                    16
1006.(991.) Jan Kupčič (Slo)                   15
....

Sportal Sinner predal finale, zmaga Alcarazu
Kaja Juvan
Sportal Slab dan za Slovenke v boju za nastop na OP ZDA
Iga Swiatek
Sportal Iga Swiatek in Jasmine Paolini za naslov v Cincinnatiju
 
