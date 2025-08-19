Jannik Sinner ostaja zanesljivo na vrhu

Italijan Jannik Sinner še vedno zaseda prvo mesto na teniški lestvici ATP. Pred najbližjim zasledovalcem Špancem Carlosom Alcarazom ima 1890 točk prednosti. Na tretjem mestu je Nemec Alexander Zverev.

Sinner je sicer v ponedeljek zaradi bolezni predal finalni dvoboj turnirja serije ATP masters 1000 v Cincinnatiju, kjer je bil od njega s kar 5:0 v prvem nizu boljši Carlos Alcaraz. Slednji je na lestvici ATP v primerjavi s prejšnjim tednom pridobil 1000 točk, medtem ko jih je Sinner izgubil 550.

Novinec med desetimi najboljšimi igralci sveta je Rus Karen Hačanov, ki trenutno zaseda deveto mesto.

Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom napredoval za 12 mest in je trenutno 459. Med najboljših 1000 sta še Filip Jeff Planinšek (560.) in Blaž Rola (964.), medtem ko je Jan Kupčič na 1006. mestu.