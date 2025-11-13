Sin Gianluigija Buffona dosegel hat-trick za Češko

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
10.10

Četrtek, 13. 11. 2025, 10.10

1 ura, 36 minut

Louis Buffon | Buffon igra za reprezentanco svoje matere, češke manekenke Alene Šeredove. | Foto Guliverimage

Buffon igra za reprezentanco svoje matere, češke manekenke Alene Šeredove.

Foto: Guliverimage

Louis Buffon, 18-letni sin slavnega italijanskega nogometnega vratarja Gianluigija Buffona, je za reprezentanco Češke do 19 let dosegel svoj prvi hat-trick v karieri, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Češka je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ugnala Azerbajdžan s 6:1, Buffon mlajši pa je zadel v 54., 63. in 93. minuti tekme.

Buffon igra za reprezentanco svoje matere, češke manekenke Alene Šeredove. V izbrano vrsto je bil prvič vpoklican v selekciji do 18 let.

Louis Buffon je sicer član član italijanskega prvoligaša Pise, dvakrat v karieri pa je že dobil priložnost tudi v elitni serie A. Nogometno pot je začel v akademiji torinskega Juventusa, v Piso pa se je preselil pred dvema letoma.

Mladost je Buffon preživel v Torinu, kjer je njegov oče, eden najboljših vratarjev vseh časov, preživel večji del kariere. Z Italijo je Gianluigi Buffon leta 2006 osvojil tudi naslov svetovnega prvaka.

