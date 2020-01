Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Franciji osvojili bronasto odličje.

Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Franciji osvojili bronasto odličje. Foto: Vid Ponikvar

... leta 2017 so slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu v Franciji v tekmi za tretje mesto po velikem preobratu premagali Hrvaško z 31:30 (13:18) in osvojili bronasto medaljo.

Slovenci so v 40. minuti zaostajali za osem (16:24) zadetkov, v naslednjih desetih minutah z junaško predstavo prepolovili visok zaostanek in znižali na 23:27, v 58. minuti povsem nevtralizirali visok zaostanek in izenačili na 29:29, na koncu pa projektilu Boruta Mačkovška slavili z 31:30.

Slovenski rokometaši so tako pod taktirko vročekrvnega selektorja Veselina Vujovića poskrbeli še za zgodovinsko prvo odličje še na svetovnem prvenstvu. Sploh prvo medaljo za slovenski rokomet so Slovenci osvojili leta 2004 na domačem evropskem prvenstvu leta 2004, ko so bili srebrni.

… leta 1978 sta se rodila Jasmin Handanović in Gianluigi Buffon. Oba sta postala imenitna nogometna vratarja, a je drugi vendarle precej uspešnejši, prava legenda.

Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančan Handanović, bratranec še uspešnejšega slovenskega čuvaja mreže Samirja Handanovića, je zadnja leta standarden in domala nezamenljiv član nogometnega kluba iz Maribora, s katerim je osvojil pet naslovov državnega prvaka, uspešno pa je vijolično barvo branil tudi v ligi Europa in Ligi prvakov. Za slovensko reprezentanco je zaigral na osmih temah, v klubski karieri pa igral za Olimpijo, Triglav, Zagorje, Svobodo in Koper, preizkusil se je tudi v tujini, pri Mantovi in Empoliju.

Gianluigi Buffon je legenda torinskega kluba Juventus in italijanske reprezentance, danes velja za najbolj cenjenega nogometnega vratarja na svetu. Prvo profesionalno pogodbo je podpisal s Parmo leta 1995, leta 2001 pa je za takrat neverjetnih 53 milijonov evrov prestopil k Juventusu. Tega je po 18 sezonah in 509 odigranih tekmah zapustil pri zrelih 40 letih in se preselil v Pariz.

Foto: Sportida

S staro damo je osvojil deset naslovov italijanskega prvaka, a so mu dva zaradi podkupovalnih afer v italijanskem nogometu odvzeli. V finalu Lige prvakov pa je Juventus trikrat zaigral v finalu in trikrat izgubil. Z italijansko reprezentanco se je leta 2006, za katero je do leta 2017, ko se je upokojil, zbral kar rekordnih 175 nastopov, veselil naslova svetovnega prvaka.

Zgodilo se je še:

Leta 1900 so v Leipzigu ustanovili Nemško nogometno zvezo (DFB), ki je sprva štela 86 klubov. Danes jih združuje več kot 25 tisoč.

Leta 1951 so odprli štadion Fonte Nova v Salvadorju v Bahii v Braziliji, ki sprejme 66.080 navijačev. Na tem objektu tekme igra Esporte Clube Bahia.

Leta 1996 je slovenski skakalec Primož Peterka le dan po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu v Zakopanah zasedel drugo mesto. Premagal ga je le Avstrijec Andreas Goldberger, tretji je bil Finec Ari Pekka Nikkola.

Leta 1996 je novozelandska smučarka Claudia Riegler zmagala na slalomu za svetovni pokal v francoskem Serre Chevalierju. To je bila njena prva zmaga v karieri. Nataša Bokal je končala na četrtem mestu, Urška Hrovat pa je bila osma.

Leta 1998 je pariški nogometni štadion Stade de France, ki sprejme kar 80 tisoč gledalcev, prvič uradno odprl vrata. Prelep objekt sta s prijateljsko tekmo krstili reprezentanci Francije in Španije, izid ob koncu pa je bil 1:0 za domače nogometaše. Novi štadion je med drugim gostil tudi tekmo ob odprtju svetovnega prvenstva istega leta.

Leta 2005 je slovenska moška rokometna reprezentanca v četrtem krogu svetovnega prvenstva v Tuniziji izgubila proti Češki s 26:28 (14:17). Pri Slovencih se je izkazal Matjaž Brumen s sedmimi goli.

Rodili so se:

1947 – nekdanji španski nogometaš Jose Francisco Rojo Arroita

1949 – ameriški košarkarski trener Gregg Popovich

1965 – nekdanji litovski nogometaš Arminas Narbekovas

1969 – nekdanji češki nogometaš Petr Kouba

1976 – nekdanji grški nogometaš Miltiadis Sapanis

1977 – japonski dirkač Takuma Sato

1978 – nekdanji senegalski nogometaš Papa Bouba Diop

1978 – italijanski nogometaš Gianluigi Buffon

1978 – slovenski nogometaš Jasmin Handanović

1978 – nekdanji angleški nogometaš Jamie Carragher

1983 – slovenski nogometaš Leon Panikvar

1984 – ameriški košarkar Andre Iguodala

1985 – latvijski hokejist Lauris Darzinš

1985 – avstralska plavalka Libby Trickett

1986 – angleška atletinja Jessica Ennis Hill

Preberite še: