Leta 1987 je Bojan Križaj zmagal na slalomu v Kitzbühelu. To je bila njegova osma in tudi zadnja zmaga v svetovnem pokalu.

V sezoni 1986/87 je Križaj petkrat stal na odru za zmagovalce, od tega dvakrat na najvišji stopnički, kar je bilo dovolj za mali kristalni globus. Slovenski as je zbral 105 točk, drugouvrščeni Ingemar Stenmark pa 96.

Na današnji dan je Križaj zmagal tudi leta 1981 na slalomu v Wengnu, kar je bila njegova druga zmaga v svetovnem pokalu.

Zgodilo se je še:

Leta 1924 so se začele prve zimske olimpijske igre. V Chamonixu v Franciji je sodelovalo 294 športnikov iz 16 držav, od tega le 13 žensk.

Leta 1939 je ameriški boksar Joe Louis v prvi rundi nokavtiral Johna Henryja Lewisa in osvojil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1975 se je v Celju rodil atlet Gregor Cankar, z 840 centimetri še vedno lastnik slovenskega rekorda v skoku v daljino. Njegov največji uspeh je bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v atletiki leta 1999.

Leta 1994 so za selektorja nogometne reprezentance Slovenije imenovali Zdenka Verdenika, ki je nasledil Bojana Prašnikarja. Izbrano vrsto je vodil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 in svetovno 1998, v katerih je zbral le točko, nato pa se novembra 1997 poslovil od prestižne funkcije. Ekipo je vodil na 32 tekmah in zbral deset zmag, osem remijev ter 14 porazov.

Leta 1987 sta na 75. teniškem odprtem prvenstvu Avstralije zmago slavila Šved Stefan Edberg v moški in Čehinja Hana Mandlikova v ženski konkurenci. Edberg je v petih nizih premagal Pata Casha, Mandlikova pa v dveh Martino Navratilovo,

Leta 1989 je ameriški košarkar Michael Jordan dosegel svojo desettisočo točko v ligi NBA. Za ta dosežek je potreboval vsega pet sezon.

Leta 1991 je Brett Hull dosegel 50 golov na 49 tekmah in postal tretji hokejist, ki mu je uspel t. i. 50 – 50. Še vedno je edini Američan v prestižnem klubu.

Leta 1997 je šestnajstletna Švicarka Martina Hingis v Melbournu postala najmlajša zmagovalka na teniških turnirjih za grand slam. V finalu Odprtega prvenstva Avstralije je premagala Francozinjo Mary Pierce.

Leta 2004 je na prvenstveni tekmi med Benfico in Guimaraesom (zmaga Lizbončanov z 1:0) v sodnikovem podaljšku umrl Madžar Miklos Feher, ki se je nekaj trenutkov za tem, ko je prejel rumeni karton, zgrudil in nepremičen obležal na travnati površini. Ni mu bilo več pomoči, zdravniki so lahko ugotovili le, da je umrl zaradi zastoja srca. Soigralec nesrečnega Madžara je bil takrat tudi Zlatko Zahovič.

Leta 2007 je odjeknila novica, da se za slovenskega reprezentanta Klemna Lavriča iz Duisburga zanima sloviti madridski Real, ki naj bi ga kupil za potrebe druge ekipe. Prestop se kasneje ni uresničil.

Leta 2009 je tekačica na smučeh Petra Majdič zmagala na šprintu v klasični tehniki v Estoniji. To je bila njena enajsta zmaga v svetovnem pokalu, do konca kariere jih je dosegla 24.

Leta 2014 je smučarski skakalec Peter Prevc zmagal na nočni tekmi v Saporu na Japonskem. To je bila njegova druga zmaga v svetovnem pokalu.

Leta 2014 je Tina Maze zmagala na smuku v Cortini d'Ampezzo. To je bila njena edina zmaga v sezoni 2013/14, sicer pa 23. na tekmah svetovnega pokalu.



Leta 2018 je Anita Horvat na atletskem dvoranskem mitingu v Ostravi na Češkem v teku na 300 m zmagala in s 37,34 sekunde dosegla najboljši slovenski izid v zgodovini. Te discipline ni v statistiki državnih rekordov, kar velja tudi za evropsko in svetovno raven.

Istega leta je plavalka mariborskega Branika Katja Fain v Ljubljani na državnem prvenstvu v plavanju v 25-metrskih bazenih z dosežkom 4:02,11 dosegla nov slovenski rekord na 400 m prosto.

Rodili so se …

1939 – pokojni avstrijski nogometaš Horst Nemec

1942 – pokojni portugalski nogometaš Eusebio

1947 – nekdanji brazilski nogometaš Tostao

1947 – nekdanji španski motociklist Angel Nieto

1954 – nekdanji argentinski nogometaš Ricardo Bochini

1962 – nekdanji ameriški hokejist Chris Chelios

1967 – nekdanji francoski nogometaš David Ginola

1975 – nekdanji ameriški atlet Tim Montgomery

1975 – nekdanji slovenski atlet Gregor Cankar

1978 – nekdanji angleški nogometaš Jason Roberts

1978 – nekdanji ruski kolesar Denis Menčov

1980 – španski nogometaš Xavi Hernandez

1984 – brazilski nogometaš Robinho

1986 – slovenski nogometaš Rok Elsner

1987 – ruska teniška igralka Marija Kirilenko

1988 – francoska teniška igralka Tatiana Golovin