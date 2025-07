Zaradi požara iz Velikega kanjona evakuirali več sto ljudi

Zaradi požara, ki že več dni divja v narodnem parku Veliki kanjon, so pristojne oblasti doslej evakuirale več sto ljudi in v petek pozvale vse, naj se izogibajo območju v bližini požara. Tudi izven parka divja požar, ki pa se približuje naselju. Gašenje otežujejo suhe razmere in močan veter, poroča francoska tiskovna agencija AFP.