PSG iz brezna po loteriji do superpokalne lovorike

V neposredni bližini Slovenije, na stadionu Friuli v Vidmu, sta se za jubilejno, 50. superpokalno lovoriko udarila aktualni zmagovalec lige prvakov PSG in zmagovalec evropske lige Tottenham. Po vrnitvi iz pekla do raja, po tem, ko o še nekaj minut pred koncem zaostajali z 0:2, so se po najstrožjih lovorikah na koncu veselili Parižani, ki so slavili s 3:2. S tem so se prvič vpisali na listo prvakov, kjer s šestimi lovorikami prednjači lanskoletni zmagovalec Real iz Madrida.

Evropski superpokal 2025:

Sreda, 13. avgust:

Uvodnih 15 minut superpokalnega srečanja je minilo brez večjih pretresov. Tako eni kot drugi si niso pripravili konkretnejših priložnosti in resneje ogrozili nasprotnikovih vrat. V 22. minuti pa so kot prvi zapretili Londončani. Richarlison je sprožil s kakih 20 metrov, a močan udarec je letel ravno proti vratarju PSG Lucasu Chevalieru, ta pa je žogo odbil v kot. V 29. minuti so nevaren protinapad izpeljali Parižani, a po prodoru Bradleyja Barcolaja so branilci Tottenhama njegovo podajo proti osrčju kazenskega prostora odbili v kot. Nedolgo za tem so ponovno zapretili zmagovalci evropske lige. Do strela je prišel Mohammed Kudus, a Marquinhos je njegov strel blokiral.

Tottenham je bil nasploh nekoliko nevarnejši, svojo rahlo premoč pa je kronal v 39. minuti. Po nekaj zmede v kazenskem prostoru je prvi akrobatski strel Joaa Palinhe Chevalier odbil v prečko, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Micky van de Ven. Takoj na začetku sodnikovega dodatka je Richarlison stresel še okvir vrat, a bil v nedovoljenem položaju. Londončani so nato nekaj trenutkov kasneje na odmor odšli s popotnico minimalne prednosti.

Micky van de Ven je nekaj minut pred iztekom prvega polčasa Tottenham povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Tottenham hitro podvojil vodstvo

Cristian Romero je na začetku drugega polčasa podvojil vodstvo Tottenhama. Foto: Reuters Takoj na začetku drugega polčasa pa nov šok za Parižane. Po predložku Pedra Porra s prostega strela je v 48. minuti novopečeni kapetan Tottenhama Cristian Romero z glavi sprožil proti oddaljenejši vratnici, Chevalier pa ni najbolje posredoval in žoga se mu je mimo rok odpeljala v mrežo. Londončani so še naprej pritiskali, a Kevin Danso je po novem predložku s strani stresel zgolj zunanji del mreže.

V 66. minuti pa se je zdelo, da se bo PSG vendarle vrnil v igro. Najprej je z roba kazenskega prostora sprožil Desire Doue, čuvaj mreže Londončanov Guglielmo Vicario pa je njegov strel odbil. A le na nogo Fabianu Ruizu, ki je zadel Tottenhamov blok, Barcola pa je drugi odbitek pospravil v mrežo. Na žalost Parižanov pa je bil Ruiz ob strelu Doueja v prepovedanem položaju, tako da gol ni obveljal.

Lee vlil upanje Parižanom, Ramos izenačil

V 71. minuti je sledila nova lepa akcija PSG. Podajalec je bil tokrat Ruiz, s kakih 13 metrov pa je Ousmane Dembele sprožil mimo vrat. V 82. minuti so Parižani dobili strel na robu kazenskega prostora, k žogi je pristopil Kang-In Lee in v obraz nastreljal Porra, ki je za nekaj časa obležal, po pomoči zdravnikov pa nadaljeval srečanje. PSG je tako že začela teči voda v grlo.

Le tri minute kasneje pa se je Lee odkupil s pravo mojstrovino in znižal na 1:2. Južnokorejski nogometaš je sprožil izjemno natančen diagonalni strel z roba kazenskega prostora in ugnal Vicaria. Parižani so nato pritisnili proti vratom, s pravo bombo je zapretil Nuno Mendes, a glavo je podstavil Romero in žogo izbil v kot. Nogometaši PSG so kmalu želeli še najstrožjo kazen, a portugalski sodnik Joao Pinheiro je zgolj odmahnil z roko. PSG je še naprej pritiskal, v 94. minuti pa je Goncalo Ramos poskrbel za izenačenje. Ta je izkoristil lep predložek Dembeleja, in žogo z glavo poslal mimo Vicaria. PSG je poizkusil še z zaključnim naletom, a ni mu uspelo in srečanje se je prevesilo v izvajanje enajstmetrovk.

Goncalo Ramos je v sodnikovem dodatku poskrbel za izenačenje. Foto: Reuters

Tottenham bolje začel loterijo, PSG pa zaključil

Kot prvi je za Tottenham k žogi stopil Dominic Solanke in z visokim strelom zabil, čeprav je Chevalier uganil stran strela. Na drugi strani je Vitinha Vicaria poslal v napačno smer a zgrešil. Tudi ob strelu Rodriga Bentancurja je Chevalier uganil smer, a Urugvajčev strel je bil premočan. Ramos je Parižane s strelom po sredini vrnil na minus ena. V tretje pa je Chevalier strel ob tem, da je šel v pravo smer tudi ubranil. Nenatančen je bil strelec prvega gola na tekmi van de Ven. Dembele je z zanesljivim strelom izenačil na 2:2.

Kot četrti je za Tottenham odgovornost prevzel Mathys Tel, poslal Chevalierja v eno stran, žogo pa v drugo, a mimo vrat. Lee je bil za PSG zanesljiv in pod pritisk spravil petega izvajalca pri Londončanih Porra. Ta je zanesljivo zabil pod prečko in vlil upanje na podaljšanje dvoboja. A Nuno Mendes je zabil in PSG prinesel prvi superpokalni naslov v zgodovini.

Tekma je imela tudi humanitarno razsežnost

Evropski superpokal v Vidmu je imel tudi humanitarno razsežnost, saj so ob tekmi PSG in Tottenhama v središču tudi begunski otroci. Ob predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu bosta medalje po koncu srečanja podeljevala tudi otroka – begunca iz Gaze.

Ob Čeferinu bosta 12-letna Tala, mlado palestinsko dekle s krhkim zdravjem, ki so jo, da bi prejela ustrezno zdravstveno oskrbo, pripeljali v Milano. Na odru bo še devetletni Mohamed, ki je med vojno izgubil starše in bil hudo ranjen v letalskem napadu. Zaradi resnosti njegovega stanja in njegove mladosti sta lahko skupaj z babico zapustila Gazo in bila prav tako nastanjena v Milanu, kjer Mohamed trenutno prejema zdravstveno oskrbo.

Poleg njiju je še nekaj otrok iz programa enega izmed partnerjev Uefine fundacije za otroke Inter Campus in socialnih projektov videmskega kluba Udinese sodelovalo pri uvodni slovesnosti, prihodu igralcev na travnato površino in razgrnitvi velike zastave na sredini. Pred srečanjem so razgrnili tudi transparent z napisom "Stop Killing Children – Stop Killing Civilians" (prenehajte ubijati otroke – prenehajte ubijati civiliste). Uefa je sporočila še, da bo razširila delovanje svoje fundacije. Tako bodo nadgradili projekt, ki so ga začeli leta 2022 po ruskem napadu na Ukrajino. Zdaj bodo vanj poleg otrok iz Ukrajine vključeni tudi otroci iz Sudana, Libanona, Jemna, Sirije in Afganistana.

Foto: Reuters

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala: 2025: PSG (Fra)

2024: Real Madrid (Špa)

2023: Manchester City (Ang)

2022: Real Madrid (Špa)

2021: Chelsea (Ang)

2020: Bayern (Nem)

2019: Liverpool (Ang)

2018: Atletico Madrid (Špa)

2017: Real Madrid (Špa)

2016: Real Madrid (Špa)

2015: Barcelona (Špa)

2014: Real Madrid (Špa)

2013: Bayern (Nem)

2012: Atletico Madrid (Špa)

2011: Barcelona (Špa)

2010: Atletico Madrid (Špa)

2009: Barcelona (Špa)

2008: Zenit St. Peterburg (Rus)

2007: Milan (Ita)

2006: Sevilla (Špa)

2005: Liverpool (Ang)

2004: Valencia (Špa)

2003: Milan (Ita)

2002: Real Madrid (Špa)

2001: Liverpool (Ang)

2000: Galatasaray (Tur)

1999: Lazio (Ita)

1998: Chelsea (Ang)

1997: Barcelona (Špa)

1996: Juventus (Ita)

1995: Ajax (Niz)

1994: Milan (Ita)

1993: Parma (Ita)

1992: Barcelona (Špa)

1991: Manchester United (Ang)

1990: Milan (Ita)

1989: Milan (Ita)

1988: Mechelen (Bel)

1987: Porto (Por)

1986: Steaua (Rom)

1984: Juventus (Ita)

1983: Aberdeen (Ško)

1982: Aston Villa (Ang)

1980: Valencia (Špa)

1979: Nottingham Forest (Ang)

1978: Anderlecht (Bel)

1977: Liverpool (Ang)

1976: Anderlecht (Bel)

1975: Dinamo Kijev (Ukr)*

1973: Ajax (Niz) * takrat še Sovjetska zveza