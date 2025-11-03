Vrhunska telefona serije Huawei Pura 80 že na slovenskem trgu

Foto: Huawei

Z novo generacijo premijskih modelov Huawei ohranja značilno minimalistično oblikovanje, navdihnjeno z brezčasnimi motivi sončnih žarkov, ki so pogost element oblikovanja nakita in prestižnih ur. Sijoč vzorec očara z zapleteno globino in harmoničnim prepletanjem svetlobe in sence, medtem ko bleščeča obroba poudari izboklino z objektivi na modelu Pura 80 Ultra. S tem sta popolnoma skladna z novima modeloma pametnih ur Huawei Watch GT 6 Series in Watch Ultimate 2, ki sta ravno tako že na voljo v lokalnih trgovinah.

Revolucionarna dvojna periskopska kamera

Revolucionarna enopalčna kamera Ultra Lighting v modelu Huawei Pura 80 Pro maksimira zajem svetlobe in poskrbi za osupljive podrobnosti tudi v slabih svetlobnih pogojih. Kamera Ultra Chroma zagotavlja natančno barvno reprodukcijo, kar omogoča živahne, jasne in realistične nočne posnetke.

Model Huawei Pura 80 Ultra gre še korak dlje z dvojno periskopsko kamero, največjim tipalom v industriji in preklapljanjem med 3,7- in 10-kratno optično povečavo, kar omogoča dramatične in izjemno ostre portrete ter bližinske posnetke. Napredni algoritmi XMAGE skrbijo, da so fotografije odlične in ostre tudi v zahtevnih svetlobnih razmerah ter pri velikih povečavah.

Od zapletenih arhitekturnih detajlov do prostranih mestnih obzorij. Pametna telefona serije Pura 80 ustvarjata čudovite in živahne nočne prizore. S podrobnimi in naravnimi barvami postavljata nove mejnike tudi pri snemanju videoposnetkov v ločljivosti 4K.

Sproščena uporaba s pomočjo umetne inteligence

Huawei Pura 80 Pro in Pura 80 Ultra nadgrajujeta fotografske zmogljivosti z revolucionarno funkcijo umetne inteligence AI Smart Controls Button, ki omogoča takojšen dostop do nastavitev fotografske aplikacije. Za nemoteno in varno uporabo poskrbi izboljšano zaznavanje prstnih odtisov, medtem ko napredno zmanjševanje hrupa AI Noise Cancellation izolira glas govorca in učinkovito odpravlja hrup iz okolice.

Neustavljiva moč in zmogljivost

Nova telefona poganja robustna baterija s kapaciteto 5170 mAh, združena s stovatnim hitrim žičnim in 80-vatnim brezžičnim polnjenjem Huawei SuperCharge. Ta dinamična kombinacija visoke zmogljivosti in hitrega polnjenja zagotavlja neprekinjeno delovanje, da ostanete povezani in aktivni ves dan.

Brezkompromisna vzdržljivost

Model Pura 80 Ultra se ponaša z utrjenim steklom Crystal Armor Kunlun druge generacije, ki zagotavlja izjemno zaščito – do 16-krat večjo odpornost proti praskam in 25-krat večjo odpornost proti padcem. Ta napredna zaščita zagotavlja izjemno vzdržljivost ter varuje napravo pred vsakodnevno obrabo, kar omogoča zanesljivo in brezskrbno uporabo.

Cene in razpoložljivost Vrhunska pametna telefona Huawei Pura 80 Pro in Pura 80 Ultra sta že dosegljiva na slovenskem trgu po priporočenih cenah 1.119 oziroma 1.599 evrov. Oba nova telefona, pametne ure, brezžične slušalke, kjer je novost model Huawei FreeBuds 7i, in tablične računalnike, med katerimi izstopa Huawei MattePad 11.5, si zdaj lahko v živo ogledate v ljubljanskem BTC, kjer je vrata odprl Huawei Iconic Shop!

