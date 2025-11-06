Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
17.04

Četrtek, 6. 11. 2025, 17.04

Nancy Pelosi napovedala upokojitev

A. P. K., STA

Nancy Pelosi | "Resnično sem uživala v tem, da sem bila vaš glas," je poudarila in dodala, da bo mandat v predstavniškem domu kongresa, ki se ji izteče januarja 2027, dokončala s hvaležnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

"Resnično sem uživala v tem, da sem bila vaš glas," je poudarila in dodala, da bo mandat v predstavniškem domu kongresa, ki se ji izteče januarja 2027, dokončala s hvaležnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Nekdanja predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa in prva ženska na tem položaju Nancy Pelosi je danes napovedala upokojitev. Kot je sporočila, se namreč na prihodnjih volitvah ne bo potegovala za ponovno izvolitev v kongres, kjer že več desetletij predstavlja San Francisco. Mandat se 85-letni demokratki sicer izteče januarja 2027.

"Ne bom se potegovala za ponovno izvolitev v kongres," je v videoposnetku, namenjenem svojim volivcem v San Franciscu, sporočila ena najostrejših nasprotnic aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

"Resnično sem uživala v tem, da sem bila vaš glas," je poudarila in dodala, da bo mandat v predstavniškem domu kongresa, ki se ji izteče januarja 2027, dokončala s hvaležnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pelosi velja za eno najvplivnejših predstavnic ameriških demokratov

Pelosi velja za eno najvplivnejših predstavnic ameriških demokratov. Kot prva ženska je leta 2007 zasedla položaj predsednice predstavniškega doma kongresa. Funkcijo je opravljala štiri leta in nato ponovno med letoma 2019 in 2023. Bila je tudi prva ženska, ki je v kongresu vodila večjo stranko.

Svoj okraj v San Franciscu zastopa že 38 let, kar je označila za privilegij. Njen ugled temelji predvsem na njeni sposobnosti, da je znala pogosto razdeljene demokrate združiti za glasovanja o pomembnih vprašanjih.

