Na. R., STA

ZDA naj bi zaradi prekinitve financiranja vlade ukinile več tisoč poletov

FAA na dan usmerja 44 tisoč poletov, ukrep FAA pa naj bi jih dnevno prizadel okrog 1.800. Duffy in Bedford sta se v sredo zvečer sestala z letalskimi družbami za določitev ukinjenih poletov.

FAA na dan usmerja 44 tisoč poletov, ukrep FAA pa naj bi jih dnevno prizadel okrog 1.800. Duffy in Bedford sta se v sredo zvečer sestala z letalskimi družbami za določitev ukinjenih poletov.

Foto: Shutterstock

Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) namerava v petek ukiniti deset odstotkov poletov na 40 večjih ameriških letališčih, če financiranja vlade ne bodo obnovili, so po poročanju ameriških medijev v sredo napovedale pristojne oblasti.

Katera letališča bodo prizadeta, bo znano danes, je na novinarski konferenci z vodstvom FAA povedal minister za promet Sean Duffy. Prizadeti naj bi bili sicer le domači poleti, ne pa tudi mednarodni.

Direktor FAA Bryan Bedford je dejal, da želijo zagotoviti varnost letalskega prometa, potem ko jim zaradi prekinitve financiranja agencij zvezne vlade primanjkuje kontrolorjev zračnega prometa in drugega osebja.

Kontrolorji delajo brez plače od 1. oktobra, ker kongres ni potrdil proračuna, demokrati pa zavračajo začasno podaljšanje financiranja brez subvencij za zdravstveno zavarovanje revnejših Američanov.

Del kontrolorjev dela naprej brez plače, del jih je na bolniškem dopustu, nekateri pa so si poiskali druge službe.

