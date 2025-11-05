Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
5. 11. 2025,
15.19

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71

Natisni članek

Natisni članek
testiranje vojaška letala ZDA Kitajska

Sreda, 5. 11. 2025, 15.19

1 ura, 26 minut

Satelitski posnetki razkrili skrivnostno kitajsko vojaško letališče ter prototipa J-36 in J-XDS

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71
Lop Nur | Foto X/zhao_dashuai

Foto: X/zhao_dashuai

Kitajska je znova presenetila z razkritjem dveh izjemno naprednih vojaških letal, ki naj bi predstavljali jedro njene šeste generacije. Komercialni satelitski posnetki, pridobljeni konec letošnjega avgusta in septembra, prvič razkrivajo prototipa lovskih letal J-36 in J-XDS na skrivnostnem poligonu blizu nekdanjega jedrskega testnega območja Lop Nur na severozahodu Kitajske.

Letališče pri Lop Nurju, ki je že pred tem služilo testiranju letal, je v zadnjih mesecih doživelo obsežno širitev. Z več kot pet kilometrov dolgo vzletno-pristajalno stezo in novimi hangarji je postalo osrednje prizorišče testiranja najnaprednejših kitajskih vojaških lovcev s tehnologijo stealth, poroča The War Zone.

Tako J-36 kot J-XDS so opazili na osrednjem delu letališča, kar nakazuje na aktivno testiranje in pripravo na operativno uporabo. Obe letali spadata med t. i. nevidna letala, tj. radarsko nezaznavna letala.

J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji

J-36: težki bombnik nove generacije

J-36, ki ga razvija Chengdu Aircraft Corporation, je masivno letalo s tremi motorji in značilnim krilom delta brez repnih površin. Njegova dolžina znaša približno 18,9 metra, razpon kril pa 19,8 metra. Satelitski posnetki razkrivajo tudi spremembe v zasnovi drugega prototipa – od novih vstopnikov zraka do dvodimenzionalnih šob za usmerjanje potiska, kar nakazuje na izboljšano manevrirnost in stabilnost pri velikih hitrostih.

Kitajska, letalo, J-36
Novice Ena največjih skrivnosti Kitajske: nihče ne ve, kaj točno je in kaj zmore #video

J-XDS: agilni lovec z napredno tehnologijo stealth

J-XDS, ki ga razvija Shenyang Aircraft Corporation, je kompaktnejši in bolj usmerjen v bojevanje v zraku. Njegova zasnova vključuje krilo lambda brez repa, dvomotorni pogon in napredne vstopnike zraka brez odklonilnih kanalov. Ocenjena dolžina znaša okoli 15 metrov, razpon kril pa približno 15,2 metra.

Tehnološki preskok in strateške posledice

Obe letali naj bi bili del širšega kitajskega programa šeste generacije letal, ki vključuje umetno inteligenco, koordinacijo z droni in napredno tehnologijo stealth. Po mnenju analitikov gre za jasen signal, da Kitajska pospešeno zapira tehnološko vrzel z Zahodom. Program naj bi do leta 2030 stal več kot 20 milijard dolarjev (17,4 milijarde evrov), operativna uporaba pa se pričakuje po letu 2030.

Kitajski nosiłem dronov Džiutan SS-UAV
Novice Kitajci osupnili Zahod: to je veliki zračni nosilec dronov #video

Satelitski posnetki, ki so razkrili J-36 in J-XDS, ne predstavljajo le tehničnega dosežka, temveč tudi geopolitični signal. Kitajska z razvojem teh letal ne le dohiteva, temveč v nekaterih segmentih že prehiteva zahodne sile. Letališče pri Lop Nurju pa se vse bolj kaže kot kitajski odgovor na ameriški Groom Lake v Nevadi, poznanem kot Območje 51 (Area 51), ki je zaradi tajnosti več desetletij burilo duhove kot skrivnostno, izolirano in tehnološko napredno.

J-35A
Novice Kitajci prestrašili Evropejce s svojim supermodernim letalom
testiranje vojaška letala ZDA Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.