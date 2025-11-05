Kitajska je znova presenetila z razkritjem dveh izjemno naprednih vojaških letal, ki naj bi predstavljali jedro njene šeste generacije. Komercialni satelitski posnetki, pridobljeni konec letošnjega avgusta in septembra, prvič razkrivajo prototipa lovskih letal J-36 in J-XDS na skrivnostnem poligonu blizu nekdanjega jedrskega testnega območja Lop Nur na severozahodu Kitajske.

Letališče pri Lop Nurju, ki je že pred tem služilo testiranju letal, je v zadnjih mesecih doživelo obsežno širitev. Z več kot pet kilometrov dolgo vzletno-pristajalno stezo in novimi hangarji je postalo osrednje prizorišče testiranja najnaprednejših kitajskih vojaških lovcev s tehnologijo stealth, poroča The War Zone.

Tako J-36 kot J-XDS so opazili na osrednjem delu letališča, kar nakazuje na aktivno testiranje in pripravo na operativno uporabo. Obe letali spadata med t. i. nevidna letala, tj. radarsko nezaznavna letala.

J-36: težki bombnik nove generacije

J-36, ki ga razvija Chengdu Aircraft Corporation, je masivno letalo s tremi motorji in značilnim krilom delta brez repnih površin. Njegova dolžina znaša približno 18,9 metra, razpon kril pa 19,8 metra. Satelitski posnetki razkrivajo tudi spremembe v zasnovi drugega prototipa – od novih vstopnikov zraka do dvodimenzionalnih šob za usmerjanje potiska, kar nakazuje na izboljšano manevrirnost in stabilnost pri velikih hitrostih.

J-XDS: agilni lovec z napredno tehnologijo stealth

J-XDS, ki ga razvija Shenyang Aircraft Corporation, je kompaktnejši in bolj usmerjen v bojevanje v zraku. Njegova zasnova vključuje krilo lambda brez repa, dvomotorni pogon in napredne vstopnike zraka brez odklonilnih kanalov. Ocenjena dolžina znaša okoli 15 metrov, razpon kril pa približno 15,2 metra.

China’s new tailless stealth fighters, J-36 and J-XDS, both appear at a secretive airbase with a massive runway situated near the Lop Nur nuclear test site in northwestern China, that could well become China's Area 51.https://t.co/KPI2AAddUB pic.twitter.com/dKd6trHMTa — Fay (@FaySue6) November 4, 2025

Tehnološki preskok in strateške posledice

Obe letali naj bi bili del širšega kitajskega programa šeste generacije letal, ki vključuje umetno inteligenco, koordinacijo z droni in napredno tehnologijo stealth. Po mnenju analitikov gre za jasen signal, da Kitajska pospešeno zapira tehnološko vrzel z Zahodom. Program naj bi do leta 2030 stal več kot 20 milijard dolarjev (17,4 milijarde evrov), operativna uporaba pa se pričakuje po letu 2030.

Satelitski posnetki, ki so razkrili J-36 in J-XDS, ne predstavljajo le tehničnega dosežka, temveč tudi geopolitični signal. Kitajska z razvojem teh letal ne le dohiteva, temveč v nekaterih segmentih že prehiteva zahodne sile. Letališče pri Lop Nurju pa se vse bolj kaže kot kitajski odgovor na ameriški Groom Lake v Nevadi, poznanem kot Območje 51 (Area 51), ki je zaradi tajnosti več desetletij burilo duhove kot skrivnostno, izolirano in tehnološko napredno.