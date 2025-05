Kitajci osupnili Zahod: to je veliki zračni nosilec dronov #video

Kitajci poskušajo tudi na vojaškem področju čim prej doseči in preseči Američane. Eno od orožij, na katere stavijo, je tudi Džiutian SS-UAV: t. i. nosilec dronov, tj. posebno letalo, ki lahko nosi več kot sto brezpilotnih letalnikov in drugih projektilov. Kitajci so na družbenih omrežjih v nedeljo objavili računalniško animacijo letala in njegovega delovanja v vojaških spopadih.