A. Ž.

Četrtek,
21. 8. 2025,
19.28

Osveženo pred

55 minut

Četrtek, 21. 8. 2025, 19.28

55 minut

Bo ta skrivnostna ladja postala strah in trepet za Kitajce?

A. Ž.

Ladja Defiant | USX-1 Defiant je prvo avtonomno, brezpilotno površinsko plovilo te vrste, zasnovano tako, da lahko do enega leta avtonomno deluje na odprtem morju brez človeškega vzdrževanja. | Foto Posnetek zaslona/Darpa/Youtube

USX-1 Defiant je prvo avtonomno, brezpilotno površinsko plovilo te vrste, zasnovano tako, da lahko do enega leta avtonomno deluje na odprtem morju brez človeškega vzdrževanja.

Foto: Posnetek zaslona/Darpa/Youtube

Ameriška mornarica v morebitnem spopadu s Kitajsko stavi na ladijske drone oziroma ladje brez posadke, ki lahko ostanejo na morju celo leto ter jih od daleč upravljajo časniki in mornarji. Že spomladi letos so Američani predstavili avtonomno ladjo USX-1 Defiant, zdaj pa je ladja doživela tudi ladijski krst. Več je znanega tudi o njenih lastnostih in zmogljivostih.

Ugibanja o skrivnostni vojni ladji brez posadke so se pojavila že pred nekaj časa. Ameriško obrambno ministrstvo je zdaj potrdilo, da je takšno plovilo dejansko začelo obratovati, poroča vojaška spletna stran Stars and Stripes. Agencija za raziskovalne projekte s sedežem v Pentagonu jo je označila za mejnik v zgodovini mornarice.

Ladja, ki nikoli ne sprejme ljudi

USX-1 Defiant je prvo avtonomno brezpilotno površinsko plovilo te vrste, zasnovano od temeljev tako, da nikoli ne sprejme ljudi. Ladja je zasnovana tako, da lahko do enega leta avtonomno deluje na odprtem morju brez človeškega vzdrževanja. Defiant daljinsko upravljajo častniki in mornarji, piše nemški medij Focus.

Ladja je bila zgrajena v ladjedelnici v zvezni državi Washington. Zdaj pa je doživela prve plovbe po severozahodni obali države. Kot poroča Stars and Stripes, je Defiant dolg približno 55 metrov in tehta 240 ton.

Ladijska paluba je videti skoraj prazna

Ladijska paluba je skoraj prazna. Na ladji ni prostora za ljudi, zato ni vrat, hodnikov, prehoda ali mostu.

Videoposnetek avtonomne ladje USX-1 Defiant:

Ameriška vojska načrtuje uporabo plovil brez posadke predvsem v vojaških spopadih, v katerih bi lahko prišlo do žrtev na plovilih s posadko.

Incidenti s Kitajsko

Po poročanju Stars and Stripes so visoki pomorski uradniki poudarili, da so Defiant in druga brezpilotna plovila ključnega pomena za sledenje kitajskim ladijskim zmogljivostim v indijsko-pacifiški regiji. Incidenti s kitajsko mornarico se tam ponavljajo. Kitajska si tam lasti ozemlje, da bi pridobivala surovine in nadzorovala pomorsko trgovino. ZDA in druge države so pred kratkim začele veliko vajo v najbolj spornih vodah na svetu, piše Focus.

Brezpilotna plovila bi resnično lahko hitro povečala ameriško prisotnost v indijsko-pacifiški regiji. Njihova preprosta zasnova pomeni, da jih je mogoče hitro proizvajati tudi v majhnih ladjedelnicah, če bodo testi z Defiantom uspešni.

Naknadno opremljanje ladje z raketami

Po poročanju Stars and Stripes je ladja trenutno neoborožena. Vendar pa očitno obstajajo koncepti Pentagona, ki predvidevajo naknadno opremljanje z raketnimi sistemi.

