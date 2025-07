To načrtujejo Putinovi superbogataši

Če sklepamo po informacijah moskovske potovalne in pustolovske družbe Neverend, bo ekspedicijska križarka polna ruskih zvezdnikov, piše norveški medij Barents Observer.

Vse do severnega tečaja

Križarka bo plula vse do zemljepisnega severnega tečaja. Med popotniki so milijarderji, zvezdniki iz sveta šovbiznisa in televizijske osebnosti. Več jih je znanih po sumljivih povezavah in dvomljivih poslovnih interesih.

"Od 21. avgusta do 5. septembra boste uživali v skrbno načrtovanem programu, ki združuje udobje, osebni razvoj in potopitev v naravo severnega tečaja," piše v oglasu ruske potovalne družbe. Najnižja cena vozovnice je 70.560 dolarjev (60.258 evrov). Vsa mesta za križarjenje so že rezervirana, obvešča podjetje na svoji spletni strani.

Sumljivi ruski poslovnež

Med organizatorji križarjenja naj bi bil Dmitrij Portnjagin. Ta poslovnež je s svojimi poslovnimi projekti zaslužil milijarde, poleg tega pa je tudi bloger in vplivnež na družbenih omrežjih z več kot 1,4 milijona sledilcev na YouTubu in podobnim številom na Instagramu.

Bazen na krovu križarke Le Commandant Charcot Foto: Guliverimage

Portnjagin je že prej organiziral več drugih ekskluzivnih odprav. Na severnem polu je bil tudi leta 2022, takrat na krovu ruskega jedrskega ledolomilca 50 let Pobedi. Portnjagina spremljajo spletke in škandali. Domneva se tudi, da je bil na fronti v okupirani Ukrajini.

Razvpiti gostje na ledolomilski križarki

Med ljudmi na seznamu gostov križarjenja je Aleksej Frolov, milijarderski bankir, povezan z Gazpromom in drugimi ruskimi energetskimi podjetji. Med gosti je tudi Nikolaj Vasilenko, ki je bil nekoč eden največjih proizvajalcev alkohola v Rusiji, danes pa je znan predvsem kot vplivnež in osebnost družbenih omrežij.

Do severnega pola bo plula tudi ruska televizijska zvezdnica Ksenija Borodina, znana iz številnih pogovornih oddaj in resničnostnih šovov. Je močna podpornica Vladimirja Putina, leta 2018 se je domnevno pridružila tako imenovanemu gibanju Ekipa Putin. Večkrat je izrazila podporo vojni proti Ukrajini in menda celo financirala nakup streliva za mobilizirane ruske čete.

Kdo bo zabaval bogate Ruse

Glavna zabavljača na krovu bosta Sergej Šnurov in njegova v Rusiji legendarna rock skupina Leningrad. Šnurova obdajajo škandali, nekateri od njih imajo resno politično ozadje. Glasbenik naj bi sodeloval z Jevgenijem Prigožinom in njegovo skupino Wagner.

Notranjost ledolomilca Le Commandant Charcot:

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Na krovu bodo tudi stand-up komik Jevgenij Čebatkov, DJ Filčanski in fitnes zvezdnica Ana Kanjuk. Gre torej za zabavljače, ki so znani v Rusiji, na Zahodu pa malokdo ve zanje.

So med potniki ljudje na seznamu sankcij?

Bogati Rusi bodo uživali v izjemnem francoskem razkošju daleč od vse bolj militarizirane in represivne Moskve. Ledolom z ladjo Le Commandant Charcot bo morda zvenel kot streljanje, vendar potniki najbrž ne bodo veliko razmišljali o bombnih napadih in ubijanju v Ukrajini, piše norveški medij.

Kljub visoki stopnji zvestobe Putinovemu režimu naj ne bi bil nihče od potnikov na mednarodnem seznamu sankcij. Križarjenje se začne na norveškem otočju Svalbard, ki ni vključeno v schengensko območje.

Ladja, ki ponuja izjemno razkošje

Le Commandant Charcot je novo plovilo, zgrajeno za operaterja križark Ponant. Klasificirano je kot ledolomilec in lahko opravlja samostojna potovanja do severnega tečaja.

Razkošni francoski ledolomilec ima 123 sob in lahko sprejme do 245 gostov. Foto: Guliverimage

Ladja ponuja luksuzne storitve, ki jih še nikoli niso ponujali v najbolj oddaljenih delih severne poloble. Vsi skupni prostori ladje so zasnovani tako, da ponujajo diskreten luksuz v francoskem slogu ter vzbujajo čudenje in začudenje, pravi podjetje.

Podjetje Ponant je za Barents Observer zatrdilo, da bodo pri vsakem potniku preverili, ali morda zanj velja prepoved potovanja v Evropo.