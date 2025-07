Champoussin, sicer član Astane, je v enem izmed zavojev na spustu zdrsnil in kar dolgo drsel po asfaltni podlagi. A če razen odrgnin hujšega ob padcu ni bilo, je sledil dogodek, ki bi se lahko sprevrgel v nesrečo in hujšo poškodbo francoskega kolesarja.

Francoski kolesar je namreč vozil na repu skupine, tik za njo pa je bila tudi snemalna ekipa z motorjem. Le izjemnemu odzivu voznika motorja pa se gre zahvaliti, da ni prišlo do trka, ki bi lahko imel tudi dolgotrajne posledice.

Clement Champoussin crashes and is almost run over by a motorbike 😱



That was seriously close to disaster 😳 pic.twitter.com/GBgXrtR0V8