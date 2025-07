Slovenski kolesarki as Tadej Pogačar je preživel še 20. etapo Dirke po Franciji v rumeni majici, ohranil prednost štirih minut in 24 sekund pred Jonasom Vingegaardom, jutri mora le še preživeti zaključno etapo dirke v Parizu in četrta zmaga na dirki vseh dirk bo njegova. Tudi danes na Touru ni bilo lahko, je povedal za TV Slovenije: "Šele po uri in 55 minutah se je dogajanje malce umirilo. Vesel sem, da je jutri zadnji dan."

V predzadnji etapi Toura je bilo pestro. Številni kolesarji so se poskušali prebiti v beg in si priboriti vsaj možnost za prestižno etapno zmago, zaradi dežja in mokrih cest je bilo na trasi nevarno, šele po slabih dveh urah pa se je v ospredju izoblikovala resna ubežna skupina in dogajanje se je vsak za najbolje uvrščene kolesarje v skupnem seštevku malce umirilo.

Šele po dveh urah premor za ...

Vodilni na Touru Tadej Pogačar je v pogovoru z RTV Slovenije postregel z natančnim časom. "Po eni uri in 55 minutah smo se ustavili za premor za lulanje. Takrat smo se torej šele malo umirili, pa tudi takrat ne čisto, se je nato še malo dogajalo. Je bil kar težak dan," je povedal nosilec rumene majice, ki ga le še en dan loči od velikega zmagoslavja, njegovega četrtega na francoski pentlji. Po treh tednih dirkanja je tudi najboljši kolesar sveta že pošteno utrujen in mu tega ni nerodno priznati. "Počutje je danes nekoliko boljše kot včeraj, ampak se veselim, da je jutri zadnji dan," je povedal.

Slovenca le še en dan loči do velikega slavja. Foto: Reuters

Začinjen pariški zaključek dirke

Jutrišnji zaključek spektakularnega in izjemno napornega Toura pa bo drugačen kot običajno. Klasično parado šampionov, v zaključku katere so se na Elizejskih poljanah za prestižno zmago nato udarili le še šprinterski asi, so prireditelji letos začinili. Kolesarji se bodo morali trikrat povzpeti na Montmartre, kratek, a strm, delno tlakovan klanec v slavni pariški četrti, ki se je kot izjemno zanimiv izziv izkazal na lanskih olimpijskih igrah. Takrat je dirko dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki ga na letošnjem Touru ni več.

Z dirke je odstopil še en specialist za takšne etape, Nizozemec Mathieu van der Poel, zato prav Pogačar ostaja eden najresnejših kandidatov za jutrišnjo zmago. "Jutri je kar zanimiv finiš, zelo težak, tehničen, nevaren, ampak mislim, da imamo zelo dobro ekipo za poseči po rezultatu, ne samo z mano, mogoče se tudi Johny (Jonathan Narvaez), Nils (Politt) in Tim (Wellens) znajdejo na takšnih progah. Bomo videli, kakšna bo situacija, ko bomo prvič prečkali ciljno črto. Mislim, da se nam ni treba kaj preveč forsirati, če bo preveč nevarno, lahko le uživamo v rumeni majici," o nedeljskem zaključku dirke pravi Pogačar.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: