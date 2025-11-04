Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ka. N.

Torek,
4. 11. 2025,
9.34

jesen sadje Neretva mandarine

Mandarine iz Neretve končajo na kompostu: skladišča so polna, kupcev pa nikjer

Mandarina. Prodaja mandarin. | Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pridelovalci obupujejo, saj so cene padle, stroški rastejo, mladih naslednikov ni. Državni organi medtem preiskujejo največjega odkupovalca zaradi domnevno nepoštenih praks.

"Preživeli bomo tudi to leto, kot smo vsa prejšnja. A rešitev ni in ekonomskega smisla za pridelavo mandarin je vedno manj," pravi Neven Mataga iz Opuzena, eden redkih sadjarjev, ki še vztrajajo v dolini Neretve. Že osem dni ni pobral niti ene mandarine – odkupa letos skoraj ni, piše Večernji list.

Skladišča so polna, kupcev ni, vreme pa je z več kot 20 stopinjami Celzija poskrbelo, da sadeži prezgodaj zorijo. Idealni pogoji za sredozemsko sadno muho pomenijo, da številni zreli plodovi namesto v hladilnicah končajo na kompostu. "Srce me boli, ko vidim, da se vse to zavrže," pravi Mataga. Lani je v kompostu končalo več kot pet tisoč ton mandarin – kar pomeni približno 250 tovornjakov sadežev ali deset tisoč neizplačanih dnevnic za obiralce.

Kje najraje kupujete mandarine?

  • V supermarketih
    36,33 %
    93 glasov
  • Na tržnici ali pri lokalnih prodajalcih
    21,48 %
    55 glasov
  • Na stojnicah ob cesti
    27,34 %
    70 glasov
  • Uvožene mandarine v trgovinah – cena je odločilna
    2,34 %
    6 glasov
  • Ne kupujem mandarin
    12,50 %
    32 glasov
Oddanih 256 glasov

Stroški višji, cene nižje

Letos se po ocenah pridelovalcev zavrže od 20 do 25 odstotkov pridelka, čeprav je ta za polovico večji kot lani, piše Večernji list. Odkupna cena pa je le od 25 do 30 centov za kilogram – polovico manj kot lani. "Za tak denar se preprosto ne izplača pobirati," pojasnjuje Mataga. Stroški gnojil, zaščitnih sredstev in namakanja so se zvišali za od 15 do 20 odstotkov, obiralci pa dobijo okoli 60 evrov na dan, kar je za pridelovalce dodatno breme.

Ob tem so se letos še okrepile težave z boleznimi in škodljivci. Zaradi odsotnosti lanskega programa za izpust sterilnih samcev sredozemske sadne muhe je bilo treba v nasade namestiti več deset vab – do 80 na hektar, vsaka pa stane pet evrov. "S tem smo uničeni za več let vnaprej," opozarjajo pridelovalci.

"Mandarina potrebuje drugi življenjski krog"

Mataga meni, da bi morala država poskrbeti za razvoj predelovalne industrije, ki bi rešila del pridelka. "Če bi sadeže drugega kakovostnega razreda, ki jih zdaj zavržemo, predelali v sokove, marmelade, likerje, bi to bil popolnoma drugačen scenarij. Tako pa je vse izgubljeno," pravi. Po njegovih besedah so obstoječi mali obrati premajhni, da bi imeli omembe vreden vpliv na trg.

Preiskava največjega odkupovalca

Agencija za varstvo konkurence (AZTN) je po poročanju Večernjega lista pred dnevi sporočila, da je proti največjemu odkupovalcu mandarin, podjetju Arivera Fruit (nekdanjemu ENNA Fruitu), sprožila upravni postopek. Preverjajo, ali je podjetje s svojo prevladujočo pogajalsko močjo dobaviteljem mandarin vsiljevalo nepoštene poslovne prakse.

Pridelovalci medtem opozarjajo, da brez sistemskih sprememb Neretva izgublja eno svojih najznačilnejših panog. "Morda je čas, da začnemo razmišljati o drugih kulturah. Mandarinam, kakršne poznamo danes, se tu ne piše dobro," pravi Mataga.

