Na. R., STA

24. 10. 2025,
7.35

Petek, 24. 10. 2025, 7.35

49 minut

Trump zaradi oglasa proti carinam prekinil trgovinska pogajanja s Kanado

Na. R., STA

Donald Trump | Po navedbah fundacije oglas "napačno predstavlja" tisto, kar je republikanski predsednik v resnici povedal, organizacija pa "preučuje svoje pravne možnosti v tej zadevi". | Foto Reuters

Po navedbah fundacije oglas "napačno predstavlja" tisto, kar je republikanski predsednik v resnici povedal, organizacija pa "preučuje svoje pravne možnosti v tej zadevi".

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek naznanil, da končuje trgovinska pogajanja s Kanado. Kot razlog je navedel oglas vlade v provinci Ontario proti carinam, v katerem naj bi ta na lažniv način citirala nekdanjega predsednika Ronalda Reagana, s čimer naj bi hotela vplivati na odločanje vrhovnega sodišča ZDA o carinah.

"Fundacija Ronalda Reagana je pravkar objavila, da je Kanada na lažniv način uporabila oglas, ki je PONAREJEN in v katerem Ronald Reagan negativno govori o carinah," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. "Glede na njihovo neprimerno ravnanje SO VSA TRGOVINSKA POGAJANJA S KANADO S TEM KONČANA," je naznanil.

Fundacija Ronalda Reagana je pred tem sporočila, da je vlada v Ontariu selektivno uporabila nekatere zvočne zapise in videoposnetke iz Reaganovega radijskega nagovora o trgovini iz leta 1987, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po prepričanju Trumpa je bil oglas zasnovan z namenom "vplivanja na odločitev vrhovnega sodišča ZDA in drugih sodišč", ki naj bi odločala o njegovih obsežnih carinah proti skorajda vsemu svetu.

"CARINE SO ZELO POMEMBNE ZA NACIONALNO VARNOST IN GOSPODARSTVO ZDA," je v objavi na Truth Social poudaril Trump.

Preobrat v odnosih med severnoameriškima sosedama se je zgodil nekaj več kot dva tedna po tem, ko se je kanadski premier Mark Carney mudil pri Trumpu v Beli hiši, da bi dosegel omilitev strogih carin. Večina trgovine med državama sicer še poteka v skladu s sporazumom o prosti trgovini Severne Amerike (USMCA).

