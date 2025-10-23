Golob zbolel, ne bo ga na srečanje z Zelenskim

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je premier Robert Golob zbolel in se zaradi bolezni ne bo udeležil današnjega zasedanja voditeljev držav članic EU v Bruslju, kjer naj bi se srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Premier Robert Golob se zaradi bolezni ne bo udeležil današnjega zasedanja voditeljev držav članic v Bruslju, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob robu vrha, posvečenega krepitvi obrambnih zmogljivosti in ohranjanju konkurenčnosti, je imel predvideno tudi dvostransko srečanje z Zelenskim.

7.10 Eksplozija v ruski tovarni streliva 

Po navedbah agencije Tass, ki se sklicuje na guvernerja Čeljabinske regije Alekseja Tekslerja, naj bi v tovarno strmoglavil dron, čeprav teorija o incidentu z dronom še ni potrjena.

Eksplozijo bi lahko povzročila kršitev tehnoloških postopkov, pa je povedal drug vir. Navedel je, da je v času eksplozije v delavnici v izmenah delalo več kot 20 ljudi.

Čeprav Teksler na omrežju Telegram ni navedel, za kakšno tovarno gre, lokalni mediji poročajo, da v tovarni Plastmas proizvajajo strelivo za rusko vojsko, in sicer za topniške sisteme, tanke in mornariške topove, kalibrov od 76 do 152 milimetrov. 

Na terenu so reševalne službe, ki se trudijo čimprej obvladati požar.

eksplozija, ruska tovarna streliva | Foto: X/@front_ukrainian Foto: X/@front_ukrainian

Kopeysk je 1.700 kilometrov oddaljen od Ukrajine in se nahaja blizu ruske meje s Kazahstanom.

6.00 Vrh EU o gospodarski konkurenčnosti, obrambi in podpori Ukrajini

Voditelji članic EU se bodo danes sestali na zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti članic in ohranjanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva ob izpolnjevanju okoljskih ciljev. Govorili bodo tudi o nadaljnji podpori Ukrajini, pri čemer se jim bo pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ena osrednjih in po pričakovanjih tudi ena najtežjih razprav voditeljev na tokratnem vrhu bo posvečena ohranjanju evropske gospodarske konkurenčnosti ob izpolnjevanju ciljev zelenega prehoda, vključno s cilji zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in prepovedjo prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem z letom 2035.

Poleg tega bodo razpravljali o pretekli teden predlaganem časovnem načrtu za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti unije do leta 2030, ki med drugim vključuje vzpostavitev protidronske zaščite za celotno EU.

Z načrtom želi Bruselj okrepiti tudi sodelovanje med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, da bi še okrepili podporo Kijevu v boju z rusko agresijo.

O tem bodo sicer voditelji članic EU razpravljali z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Posvetili se bodo predvsem nadaljnji vojaški in finančni podpori, vključno z novim 140 milijard evrov vrednim posojilom, financiranim z zamrznjenim ruskim premoženjem, ter predlogu 19. svežnja sankcij. Tik pred vrhom je unija dosegla soglasje o uvedbi novega svežnja sankcij za Rusijo, je v sredo zvečer sporočilo dansko predsedstvo EU. Sankcije naj bi vključevale tudi postopno prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina, uradno pa naj bi jih sprejeli danes.

