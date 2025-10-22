Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer dejal, da si ne želi zapravljenega srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim naj bi se sešel, ko bo mogoče pričakovati produktiven vrh z Rusijo. Pri tem ni neposredno potrdil, da so načrti za njuno srečanje v Budimpešti začasno odloženi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nočem izgubljati časa, zato bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal Trump, ki ni neposredno potrdil, da so načrti za srečanje s Putinom začasno odloženi. Dodal je, da bo v prihodnjih dneh sporočil nadaljnje korake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je minuli četrtek po telefonskem pogovoru s Putinom napovedal njuno srečanje, ki naj bi v roku dveh tednov potekalo v Budimpešti.

V torek pa so mediji najprej poročali, da je preloženo ta teden predvideno pripravljalno srečanje med zunanjima ministroma ZDA in Rusije, Marcom Rubiem in Sergejem Lavrovom. Neimenovani predstavnik Bele hiše je nato dejal, da za zdaj ni načrtov, da bi se voditelja sestala v bližnji prihodnosti.

Obenem je nakazal, da ključna sporna točka ostaja nepripravljenost Moskve, da bi končala boje vzdolž trenutne frontne črte. Ponovil je, da je treba frontne črte zamrzniti, da bi končali spopade v Ukrajini.

Naj bi se pa že danes Trump sešel z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem. Zavezništvo je informacijo o njegovi poti v Washington in srečanju z ameriškim predsednikom objavilo v torek, drugih podrobnosti pa ni podalo.