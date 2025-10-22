Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
22. 10. 2025,
7.20

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Bela hiša srečanje Rusija ZDA Vladimir Putin Donald Trump

Sreda, 22. 10. 2025, 7.20

33 minut

Trump ne želi zapravljenega srečanja s Putinom

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Na novinarsko vprašanje, zakaj so bili načrti za srečanje prekinjeni in ali bi to lahko vplivalo na njegovo stališče do morebitne dobave ameriških raket dolgega dosega tomahawk Ukrajini, je Trump v torek zvečer v Beli hiši odgovoril, da si ne želi zapravljenega srečanja. | Foto Reuters

Na novinarsko vprašanje, zakaj so bili načrti za srečanje prekinjeni in ali bi to lahko vplivalo na njegovo stališče do morebitne dobave ameriških raket dolgega dosega tomahawk Ukrajini, je Trump v torek zvečer v Beli hiši odgovoril, da si ne želi zapravljenega srečanja.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer dejal, da si ne želi zapravljenega srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim naj bi se sešel, ko bo mogoče pričakovati produktiven vrh z Rusijo. Pri tem ni neposredno potrdil, da so načrti za njuno srečanje v Budimpešti začasno odloženi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nočem izgubljati časa, zato bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal Trump, ki ni neposredno potrdil, da so načrti za srečanje s Putinom začasno odloženi. Dodal je, da bo v prihodnjih dneh sporočil nadaljnje korake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je minuli četrtek po telefonskem pogovoru s Putinom napovedal njuno srečanje, ki naj bi v roku dveh tednov potekalo v Budimpešti.

V torek pa so mediji najprej poročali, da je preloženo ta teden predvideno pripravljalno srečanje med zunanjima ministroma ZDA in Rusije, Marcom Rubiem in Sergejem Lavrovom. Neimenovani predstavnik Bele hiše je nato dejal, da za zdaj ni načrtov, da bi se voditelja sestala v bližnji prihodnosti.

Obenem je nakazal, da ključna sporna točka ostaja nepripravljenost Moskve, da bi končala boje vzdolž trenutne frontne črte. Ponovil je, da je treba frontne črte zamrzniti, da bi končali spopade v Ukrajini.

Naj bi se pa že danes Trump sešel z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem. Zavezništvo je informacijo o njegovi poti v Washington in srečanju z ameriškim predsednikom objavilo v torek, drugih podrobnosti pa ni podalo.

Donald Trump, Vladimir Putin
Novice Srečanje Putina in Trumpa v Budimpešti zastalo. Kaj je v ozadju?
Donald Trump
Novice Trumpu zelena luč za napotitev vojske v Portland
ruski plin
Novice Ministri EU za energetiko za popolno prepoved uvoza plina iz Rusije do leta 2028
Ukrajina Bela hiša srečanje Rusija ZDA Vladimir Putin Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.