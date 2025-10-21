Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
21. 10. 2025,
6.23

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
sodišče nemiri Portland ZDA vojska Donald Trump

Torek, 21. 10. 2025, 6.23

29 minut

Prizivno sodišče Trumpu odobrilo napotitev vojske v Portland

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Dva od treh prizivnih sodnikov sta opozorila, da protesti v Portlandu trajajo več mesecev, mestna policija pa ni odgovorila na nemire, čeprav v Portlandu po poročilih medijev ni nobenih nemirov, protestov pa ustava ne prepoveduje. | Foto Reuters

Dva od treh prizivnih sodnikov sta opozorila, da protesti v Portlandu trajajo več mesecev, mestna policija pa ni odgovorila na nemire, čeprav v Portlandu po poročilih medijev ni nobenih nemirov, protestov pa ustava ne prepoveduje.

Foto: Reuters

Tričlanski senat zveznega prizivnega sodišča v San Franciscu je v ponedeljek predsedniku ZDA Donaldu Trumpu dovolil napotitev nacionalne garde v Portland, čeprav je sodišče prve stopnje sklenilo, da ta ukrep ni utemeljen, poročajo ameriški mediji.

Prizivno sodišče je odločitev sprejelo z dvema glasovoma proti enemu. Dva sodnika, ki ju je na položaj imenoval Trump, sta ugotovila, da so predsednikove trditve o nasilju v Portlandu morda pretirane, vendar ima kljub temu veljavno podlago za napotitev nacionalne garde, poroča Politico.

Trump trdi, da je Portland zajelo nasilje pred centri zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), zaradi česar agenti Ice ne morejo opravljati svojega dela, to je lov na nezakonite priseljence.

Zvezna sodnica Karen Immergut, ki jo je na položaj prav tako imenoval Trump, je razsodila, da so predsednikove trditve neutemeljene in mu je prepovedala razporeditev nacionalne garde, država Oregon pa je napovedala pritožbo na celotno prizivno sodišče v San Franciscu, ki je večinoma liberalno.

Portland | Foto: Reuters Portland Foto: Reuters

Absurdna odločitev

Prizivna sodnica Susan Graber, ki jo je na položaj imenoval demokrat Bill Clinton, je odločitev dveh kolegov opredelila kot absurdno. Zapisala je, da mora sodna veja oblasti zanemariti politični teater in ustrahovanje vlade ter odločati na podlagi dejstev, ne pa propagande in laži.

Opozorila je, da je septembra v Portlandu vsak dan protestiralo morda največ do 30 ljudi in to brez nasilja. "Lonec z mlačno vodo ni lonec z vrelo vodo in ta vam ne more škoditi, čeprav je tri ure pred tem vrela," je zapisala sodnica.

Na vrhovnem sodišču je že vložena pritožba Trumpove vlade na odločitev zveznega prizivnega sodišča v Chicagu, ki je namestitev nacionalne garde v tem mestu blokiralo.

Izgredi v Portlandu | Foto: Reuters Izgredi v Portlandu Foto: Reuters

Kljub prepovedi poslal nacionalno gardo 

Trump je po odločitvi zvezne sodnice Immergut, da ne sme poslati nacionalne garde Oregona na ulice Portlanda, tja poslal nacionalno gardo iz Kalifornije. Prizivno sodišče je razveljavilo sodničino prepoved namestitve nacionalne garde Oregona, o pritožbi na njeno kasnejšo prepoved nacionalne garde Kalifornije ali nacionalne garde iz katerekoli države pa še ni odločalo, poroča Politico.

Donald Trump
Novice Trump kljub sodni prepovedi poslal nacionalno gardo v Portland
Portland, Oregon
Novice Oregon toži Trumpovo administracijo
Donald Trump
Novice Trump napovedal napotitev vojske v Portland
sodišče nemiri Portland ZDA vojska Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.