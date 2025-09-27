Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
18.21

Sobota, 27. 9. 2025, 18.21

1 ura

Trump napovedal napotitev vojske v Portland

Na. R., STA

Donald Trump | Morebitna napotitev vojske v Portland bi sledila podobnim potezam predsednika ZDA, ki je v zadnjih mesecih mobiliziral vojsko proti volji lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov v Los Angelesu in prestolnici Washington.

Morebitna napotitev vojske v Portland bi sledila podobnim potezam predsednika ZDA, ki je v zadnjih mesecih mobiliziral vojsko proti volji lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov v Los Angelesu in prestolnici Washington.

Foto: Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je ukazal ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj napoti ameriške vojake v Portland v zvezni državi Oregon. Dodal je, da jim daje "pooblastila za uporabo maksimalne sile", če bo to potrebno.

"Na zahtevo ministrice za notranjo varnost Kristi Noem naročam ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj zagotovi vse potrebne enote za zaščito od vojne razdejanega Portlanda in vseh naših objektov zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so oblegani zaradi napadov Antife in drugih domačih teroristov," je zapisal Trump.

V Portlandu že več mesecev potekajo protesti pred enim od centrov za pridržanje agencije Ice zaradi jeze nad ravnanjem Trumpove vlade, ki je poostrila postopke proti priseljencem brez dokumentov. Mesto je bilo tudi prizorišče obsežnih protestov in spopadov med Trumpovim prvim mandatom po smrti Georgea Floyda, ki ga je maja 2020 ubila policija.

Donald Trump
Novice Ameriški uradniki: Trump razmišlja o vojaških napadih na Venezuelo

Podrobnosti glede napovedanih ukrepov predsednika ZDA sicer niso povsem jasne - vključno s tem, na kakšno pravno podlago se bo skliceval pri pooblastilih, da vojska v Oregonu uporabi "maksimalno silo", navaja portal Politico.

Zvezni zakon iz leta 1878 predsedniku namreč na splošno prepoveduje uporabo zveznih vojaških sil za izvrševanje zakonov v ZDA.

Bela hiša in ministrstvo za obrambo se za zdaj nista odzvala na prošnje za komentar, dodaja Politico.

priseljenci carine pooblastila vojski napotki Donald Trump vojska Portland ZDA
