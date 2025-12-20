Ilka Štuhec na progo kot druga, Lindsey Vonn lovi Stenmarka

Francosko smučarsko središče Val d'Isere gosti tretji ženski smuk sezone svetovnega pokala 2025/26. Edina slovenska predstavnica na štartu je Ilka Štuhec, ki ima štartno številko dve, poskušala pa bo izboljšati izida s prvih dveh smukov sezone v St. Moritzu kjer je zasedla 14. in 12. mesto. Medtem se bo ameriška veteranka Lindsey Vonn borila za svojo 84. zmago v svetovnem pokalu, s katero bi se še na večni lestvici približala švedski legendi Ingemarju Stenmarku (86 zmag), pa tudi absolutni rekorderki, rojakinji Mikaeli Shiffrin (105 zmag). Tekma se bo začela ob 10.30.

Ilka Štuhec na dveh treningih smuka v Val d'Iseru ni nakazala prav odlične forme, v četrtek je za najhitrejšo, Italijanko Sofio Goggio, zaostala 1,81 in zabeležila 13. čas, v petek je bila še nekoliko manj prepričljiva in z 1,93 zaostanka za Nemko Kiro Weidle-Winkelmann končala na 19. mestu. Danes se bo na progo podala kot druga, takoj za že omenjeno Nemko, ki je dobila petkov trening.

Posebne pozornosti pa je letos deležna 41-letna ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki je pred tednom dni v St. Moritzu zabeležila svojo 44. smukaško zmago in 83. v svetovnem pokalu ter s 180 točkami tudi vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Danes tako lovi svojo 45. smukaško zmago, z njo pa bi se le na dve zmagi zaostanka na večni lestvici približala legendarnemu Švedu Ingemarju Stenmarku. Absolutna rekorderka po zmagah na tekmah najvišje ravni je sicer Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v torek na slalomu v Courchevelu že 105. stopila na prvo stopničko odra za zmagovalke.

V nedeljo bo Val d'Isere gostil še drugi ženski superveleslalom sezone.

Val d'Isere, smuk, štartna lista: 1. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

2. Ilka Štuhec (Slo)

3. Romane Miradoli (FRa)

4. Magdalena Egger (Avt)

5. Marte Monsen (Nor)

6. Jasmine Flury (Švi)

7. Ester Ledecka (Češ)

8. Lindsey Vonn (ZDA)

9. Cornelia Hütter (Avt)

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

11. Mirjam Puchner (Avt)

12. Laura Pirovano (Ita)

13. Emma Aicher (Nem)

14. Sofia Goggia (Ita)

15. Breezy Johnson (ZDA)

…

Preberite še: