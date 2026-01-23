Pet tekem, pet zmagovalcev. Kako pa bo v Kitzbühlu?

Z današnjim moški superveleslalomom za svetovni pokal se odpira prestižni smučarski konec tedna v znamenitem Kitzbühlu. Vrhunec dogajanja v mondenem smučarskem središču na Tirolskem bo v soboto, ko bo na sporedu klasični smuk na legendarnem Streifu, v nedeljo bo tam še moški slalom. Šesti superveleslalom sezone, na katerem bosta slovenske barve branila Miha Hrobat in Martin Čater, se bo začel ob 11.30.

V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi branilec velikega kristalnega globusa Marco Odermatt, ki je prejšnji konec tedna slavil na klasičnem smuku v Wengnu, a v tej zimi je izjemno Švicar zmagal le na enem superveleslalomu. Najboljši je bil na uvodnem Super G-ju zime v Copper Mountainu v ZDA, nato so se šampioni v tej disciplini menjali. V Beaver Creeku je bil tako najboljši Avstrijec Vincent Kriechmayr, v Val Gardeni Čeh Jan Zabystran, v Livignu Avstrijec Marco Schwarz in nazadnje v Wengnu s krstno zmago v svetovnem pokalu še mladi Italijan Giovanni Franzoni.

Odermatt vodi v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala s 325 točkami, Kriechmayr je drugi z 231 točkami in Franzoni tretji z 218 točkami.

Na štartu bosta dva Slovenca, Miha Hrobat ima štartno številko 25, Martin Čater pa 61. Hrobat je na prvih treh superveleslalomih sezone osvajal točke svetovnega pokala, najboljši je bil prav na uvodni tekmi v Copper Mountainu s 13. mesto, na zadnjih dveh superveleslalomih v Livignu in Wengnu pa je odstopil. Čater superveleslalomskih toč v tej zimi še nima.

Kitzbühel, superveleslalom, štartna lista: 1. Nils Allegre (Fra)

2. Guglielmo Bosca (Ita)

3. Jan Zabystran (Češ)

4. Lukas Feurstein (Avt)

5. James Crawford (Kan)

6. Dominik Paris (Ita)

7. Giovanni Franzoni (Ita)

8. Stefan Rogentin (Švi)

9. Stefan Babinsky (Avt)

10. Franjo von Allmen (Švi)

11. Raphael Jaaser (Avt)

12. Alexis Monney (Švi)

13. Marco Odermatt (Švi)

14. Vincent Kriechmayr (Avt)

15. Frederik Möller (Nor)

…

25. Miha Hrobat (Slo)

61. Martin Čater (Slo)

Svetovni pokal, skupno (22/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1105 točk

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 618

3. Atle Lie McGrath (Nor) 578

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 516

5. Loic Meillard (Švi) 503

...

40. Žan Kranjec (Slo) 125

76. Miha Hrobat (Slo) 54

116. Martin Čater (Slo) 13

132. Nejc Naraločnik (Slo) 4 Superveleslalom (5/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 325

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 231

3. Giovanni Franzoni (Ita) 218

4. Raphael Haaser (Avt) 191

5. Stefan Babinsky (Avt) 183

...

31. Miha Hrobat (Slo) 30

