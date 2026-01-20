Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Prvi trening smuka v Kitzbuhelu

Miha Hrobat med najhitrejšimi na prvem treningu na Streifu

Miha Hrobat Kitzbühel | Miha Hrobat je na Streifu dosegel osmi čas prvega treninga. | Foto Reuters

Miha Hrobat je na Streifu dosegel osmi čas prvega treninga.

Foto: Reuters

Po Wengu sledi še ena klasika alpskega smučanja za moške - Kitzbühel. V torek so najbolj neustrašni smučarji na svetu opravili prvi preizkus proge pred sobotnim smukom na progi Streif v Kitzbühelu. Obetaven trening je uspel najboljšemu slovenskemu smukaču. Miha Hrobat je z zaostankom 70 stotink sekunde dosegel osmi najhitrejši čas.

Giovanni Franzoni | Foto: Reuters Giovanni Franzoni Foto: Reuters Na vrhu razpredelnice prvega treninga sta bila dva Italijana. Mladi Giovanni Franzoni (1:52,87) je za prvo mesto za 11 stotink sekunde ugnal izkušenega rojaka Christofa Innerhoferja. Tretji čas treninga je pripadel Francozu. Maxence Muzaton se je 39 stotink sekunde zadržal dlje na progi kot Franzoni. Ta je minuli konec tedna dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, na superveleslalomu v Wengnu.

Miha Hrobat, ki se je konec leta odločil za novega serviserja, skuša pred olimpijskimi igrami v Bormiu ujeti občutke, ki so ga krasili v minuli sezoni, ko je bil trikrat na odru za zmagovalce, dvakrat tretji na smukih. Sezona 2025/26 se ne odvija po željah 30-letnega Kranjčana. Najbližje petnajsterici je bil na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku s 16. mestom.

V Val Gardeni je s 37. mestom celo ostal zunaj trideseterice, smuk v Wengnu pa konec tedna končal na 24. mestu, boljši od Hrobata je bil Martin Čater na 18. mestu. Čater je bil na prvem treningu v Kitzbuhelu bil v ozadju, dosegel je 59. čas z zaostankom 4,43 sekunde.

Hrobat je bil lani na superveleslalomu 18., naslednji dan pa je v Kitzbühelu s petim mestom postavil drugi najboljši slovenski dosežek na smukih Kitzbühelu, po Andreju Špornu, ki je bil leta 2010 drugi.

Marco Odermatt | Foto: Reuters Marco Odermatt Foto: Reuters Avstrijski program tekmovanja v Kitzbühelu, ki velja za enega vrhuncev sezone, vključuje še dva dni treninga. Tekmovanja na Petelinjem grebenu za pokal Hahnenkamm bo v petek odprl superveleslalom, nato sledi smuk, konec tedna na Tirolskem bo sklenil še slalom v nedeljo. Lani je superveleslalom na Streifu dobil Švicar Marco Odermatt, Kanadčan James Crawford je zmagal na smuku, Francoz Clement Noel pa je dobil slalom na klasični progi Ganslern.

Odermatt pred Kitzbühelom vodi prepričljivo v skupnem seštevku zime, po 22. tekmah je zbral že 1.105 točk, zajetnih 487 točk več od prvega zasledovalca, ob tem, da slalomov ne vozi. Odermatt je odprl kandidaturo za peti veliki kristalni globus, ki ga bodo podelili konec sezone. Švicar vodi tudi v smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem seštevku.

