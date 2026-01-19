Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
13.23

Osveženo pred

17 minut

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 13.23

17 minut

Federica Brignone se v torek vrača na veliko sceno

Avtor:
STA

Federica Brignone | Petintridesetletna Brignone, nosilka srebrnega odličja v veleslalomu na OI v Pekingu 2022, je v sezonah 2019/20 in 2024/25 osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. | Foto Guliverimage

Petintridesetletna Brignone, nosilka srebrnega odličja v veleslalomu na OI v Pekingu 2022, je v sezonah 2019/20 in 2024/25 osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Foto: Guliverimage

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je danes sporočila, da bo nastopila na torkovi veleslalomski tekmi svetovnega pokala v Kronplatzu na Južnem Tirolskem, je zapisala italijanska tiskovna agencija ANSA. Italijanka se na tekmovanja vrača po hudi poškodbi, ki jo je utrpela aprila.

Brignone se v beli cirkus vrača po 292 dni odsotnosti po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice na aprilskem državnem prvenstvu v Val di Fassi.

"Odlično je biti tukaj in veselim se nastopa na domačih tleh. Ne računam na vrhunski izid, že sam nastop je zame izjemen dosežek," je dejala Brignone in dodala, da bo na torkovi tekmi, ki je na sporedu le nekaj tednov pred olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini, preizkusila svoje telo, um in poškodovano nogo.

Do lanske hude poškodbe je dosegla 37 zmag na tekmah za svetovni pokal. | Foto: Reuters Do lanske hude poškodbe je dosegla 37 zmag na tekmah za svetovni pokal. Foto: Reuters

Petintridesetletna Brignone, nosilka srebrnega odličja v veleslalomu na OI v Pekingu 2022, je v sezonah 2019/20 in 2024/25 osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Do lanske hude poškodbe je dosegla 37 zmag na tekmah za svetovni pokal, od tega 17 v veleslalomu, 13 v superveleslalomu, dve v smuku in pet v superkombinaciji.

Na zadnjih OI je osvojila tudi bronasto kolajno v kombinaciji, odličje tega leska pa ima tudi v veleslalomu z iger v južnokorejskem Pyeongchangu 2018. Na svetovnih prvenstvih je osvojila dve zlati in tri srebrne kolajne.

Njena velika želja je, da bi lahko nastopila tudi na letošnjih OI.

