Nedelja,
18. 1. 2026,
18.18

42 minut

Nedelja, 18. 1. 2026, 18.18

Najhujši šefi so rojeni v teh znakih horoskopa

pisarna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vam šef neprestano diha za ovratnik, beleži vsako minuto odmora in pričakuje, da mu berete misli? Po mnenju astrologov so takšni izredno zahtevni vodje rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa.

Kozorog

Kozorogi so v vlogi šefa poosebljena ambicioznost in disciplina. So deloholiki, ki so prepričani, da je uspeh mogoče doseči izključno z napornim delom brez izgovorov in bližnjic. Pričakujejo, da bo njihova ekipa enako predana, kar pogosto pomeni nadure in visoke kriterije. Zanje je služba na prvem mestu, vse drugo – vključno z občutki zaposlenih – pa ni tako pomembno. Njihova osredotočenost na cilje lahko deluje brezčutno, zaposlene pa včasih vidijo kot orodje za dosego uspeha, ne kot ljudi.

Devica

Device so mojstri mikromenedžmenta. Ne spregledajo nobene še tako majhne napake in iskreno verjamejo, da vam s tem, ko jo izpostavijo, pomagajo. S takšnim pristopom v marsikom vzbudijo občutek, da ni nič dovolj dobro. Njihova težnja po popolnosti letvico postavi nerealno visoko tako zanje kot za njihovo ekipo. Ure in ure lahko kritizirajo delo svojih zaposlenih, s tem pa dušijo njihovo ustvarjalnost in samozavest. Čeprav imajo dobre namene, ustvarjajo stresno delovno okolje.

Lev

Delati je za leve kot igrati v predstavi, v kateri imajo glavno vlogo. Radi so v središču pozornosti, obožujejo pohvale in pričakujejo, da jih bodo njihovi zaposleni občudovali. Uspehe ekipe pogosto predstavljajo kot svoje lastne, neuspehe pa zlahka prevalijo na druge. Njihova največja slabost je njihov ego, saj slabo prenašajo kritike in lahko postanejo dramatični, če začutijo, da je njihova avtoriteta ogrožena. Čeprav so lahko izredno karizmatični in velikodušni, pa njihova potreba po neprestani potrditvi druge povsem izčrpa.

Preverite svoj današnji horoskop.

