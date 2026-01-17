Oven

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili brez vseh obveznosti.

Bik

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Prisluhnite bližnjim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali.

Dvojčka

Razmišljajte le o tistem, kar si resnično želite imeti v svojem življenju in ne razmišljajte o stvareh, ob katerih se počutite nelagodno. Pozitivne misli bodo sčasoma postale navada, bolj pozitivno pa bo tudi vaše življenje. Zavedajte se, da ste vredni le najboljšega. Čustvena razpoloženost bo neverjetna.

Rak

Pred vami je pomemben dan, ki vam bo lahko prinesel veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja. Vse skupaj pa vam bo prineslo dolgoročno korist. Ves dan boste borbeni in tekmovalni, kar bo še dodatno vplivalo na končni cilj. A vseeno si nekje postavite meje.

Lev

Neko prijateljstvo se bo danes neugodno končalo, prav gotovo pa bo temu botroval denar. Vaše finančno stanje je že nekaj časa slabše, a naj vas to ne spravi spet v slabo voljo. Če ste razmišljali o tem, zakaj vas razmerje utesnjuje, boste danes odkrili odgovor. Naj vas ne skrbi, saj lahko pričakujete zbližanje.

Devica

Poskusite danes najti več spodbudnih in lepih besed, nasmehnite se in podarite komu kompliment. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili. Privoščite si nekaj novega, saj se zadnje čase gibljete po enih in istih starih vzorcih. Ne dovolite si, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Tehtnica

Danes ni primeren dan za reševanje težav na čustvenem področju. Utegnete namreč biti sebični, zaradi česar boste zanetili le še večji prepir. Raje stopite korak stran in počakajte, da se situacija malenkost pomiri. Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu.

Škorpijon

Danes bo v vaše življenje prišel nekdo nov in za vas zelo vznemirljiv. Nikar ne odrinite te nove priložnosti od sebe. Čeprav se bo oseba premikala v počasnejšem ritmu, nikar ne mislite, da ni zainteresirana. Če boste v njo silili, pa se bo lahko popolnoma umaknila. Potrpežljivost se vam bo obrestovala.

Strelec

Nepričakovano srečanje bo lahko začetek nečesa novega in lepega, toda le, če boste pogumni, da boste storili kaj glede tega. Potrudite se, da bosta izmenjala številki in se dogovorita za ponovno snidenje. Čeprav ste zelo zaposleni, bo ravno ta oseba tisto, kar ste tako dolgo čakali. Ne zamudite te izjemne priložnosti.

Kozorog

Danes za vas ne bo najbolj prijeten dan. Še posebej v prvi polovici dneva boste pesimistični, zdelo se vam bo, da vam gre vse narobe. Najbolje bi bilo, da prekinete z vsem, kar počnete, in se odpravite stran od vsega, kjer boste sami s svojimi mislimi. Zbistrili si boste glavo in si odpočili telo.

Vodnar

Danes bo dober dan, da razmislite, kako ohraniti ljubezen in ji omogočiti, da bi trajala za vedno. Razmislite tudi o prihodnosti in kaj si v svoji zvezi želite doseči. Nato pa naredite potrebne korake v tej smeri. Ne pozabite, da ste vi tisti, ki imate niti svojega življenja v svojih rokah. Ne obotavljajte se, ampak začnite igrati aktivno vlogo.

Ribi

Bolj odločno boste morali pokazati svoje sposobnosti in talente. Ves čas boste nervozni in prepirljivi, čeprav za to ne boste imeli posebnih razlogov. S tem si boste nakopali samo dodatne težave. Raje si oddahnite na kakšnem sprehodu. Odpravite se v naravo. Danes vam bo bolj prijala samota.