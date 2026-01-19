Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
14.12

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
GLS DPD Pošta Slovenije dostava paketov dostava AKOS

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 14.12

46 minut

Znana najugodnejši in najhitrejši izvajalec pri dostavi paketa v tujino

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
DPD dostava paketov | Analizo so izvedli med 6. in 27. oktobrom lani, ko so po metodi skritega kupca v dopoldanskem času na izbran naslov v Zagrebu poslali paket s težo dva kilograma. | Foto Guliverimage

Analizo so izvedli med 6. in 27. oktobrom lani, ko so po metodi skritega kupca v dopoldanskem času na izbran naslov v Zagrebu poslali paket s težo dva kilograma.

Foto: Guliverimage

Najugodnejši izvajalec prenosa paketov v čezmejnem prometu je po ugotovitvah analize agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) družba DPD, nekoliko dražja sta GLS in Pošta Slovenije. Paket do naslovnika najhitreje dostavi Kurirček, kaže primerjalna analiza cen in rokov prenosa paketov iz oktobra lani.

V okviru analize, ki jo je za Akos izvedel Episcenter, so vseh 28 izvajalcev poštnih storitev v Sloveniji povprašali o cenah in rokih prenosa pošiljk za dve vrsti paketov – s težo do dveh ter do deset kilogramov. Zanimala sta jih cena in čas prenosa, če bi želeli paket iz Ljubljane poslati na izbrane destinacije po svetu najceneje in če bi ga želeli poslati najhitreje.

Analizo so izvedli med 6. in 27. oktobrom lani, ko so po metodi skritega kupca v dopoldanskem času na izbran naslov v Zagrebu poslali paket s težo dva kilograma. Pri tem so poslali pošiljko prek šestih izmed 28 izvajalcev poštnih storitev v Sloveniji, saj preostali izvajajo prenose le za pravne osebe ali samo za enega naročnika, ne opravljajo prenosa paketov v tujino oz. so bili neodzivni.

Iz Ljubljane v Zagreb v dveh urah

Rezultati praktičnega preizkusa so pokazali, da je bil najugodnejši prenos paketa s težo do dveh kilogramov opravljen pri izvajalcu DPD (11,50 evra), je Akos zapisala na svojih spletnih straneh. Nekoliko dražja sta bila prenosa pri Pošti Slovenije in GLS.

Najhitrejši prenos je izvedel Kurirček, ki je paket iz Ljubljane v Zagreb dostavil v približno dveh urah. Vsi preostali izvajalci so za dostavo potrebovali vsaj en dan.

Analiza je vključevala tudi primerjavo cen in rokov prenosa paketov mase do deset kilogramov. Izkazalo se je, da se je tudi pri težjih paketih razmerje med ponudniki glede cenovne ugodnosti in hitrosti dostave v veliki meri ohranilo, kar po navedbah Akosa uporabnikom omogoča primerljivo orientacijo pri izbiri izvajalca poštnih storitev.

Analiza še ugotavlja, da so se cene lani v povprečju dvignile za 6,9 odstotka. Svoje storitve sta podražila le dva ponudnika, in sicer DPD za 24,4 odstotka ter DHL za 25,1 odstotka. Vsi preostali ponudniki so v povprečju znižali cene: UPS in Kurirček za 2,1 odstotka, Pošta Slovenije za 2,6 odstotka in GLS za 3,9 odstotka. Razlogi za spremembe cen Akosu niso znani.

Pismo
Novice Poštarji tudi lani prenesli manj pisem
potovanje
Trendi V EU dogovor o krepitvi pravic potrošnikov v zvezi s potovalnimi paketi
Paketi, pošta, Dostava
Novice Ali veste, kje nakupujejo slovenski spletni kupci?
GLS DPD Pošta Slovenije dostava paketov dostava AKOS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.