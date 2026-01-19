Znana najugodnejši in najhitrejši izvajalec pri dostavi paketa v tujino

Najugodnejši izvajalec prenosa paketov v čezmejnem prometu je po ugotovitvah analize agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) družba DPD, nekoliko dražja sta GLS in Pošta Slovenije. Paket do naslovnika najhitreje dostavi Kurirček, kaže primerjalna analiza cen in rokov prenosa paketov iz oktobra lani.

V okviru analize, ki jo je za Akos izvedel Episcenter, so vseh 28 izvajalcev poštnih storitev v Sloveniji povprašali o cenah in rokih prenosa pošiljk za dve vrsti paketov – s težo do dveh ter do deset kilogramov. Zanimala sta jih cena in čas prenosa, če bi želeli paket iz Ljubljane poslati na izbrane destinacije po svetu najceneje in če bi ga želeli poslati najhitreje.

Analizo so izvedli med 6. in 27. oktobrom lani, ko so po metodi skritega kupca v dopoldanskem času na izbran naslov v Zagrebu poslali paket s težo dva kilograma. Pri tem so poslali pošiljko prek šestih izmed 28 izvajalcev poštnih storitev v Sloveniji, saj preostali izvajajo prenose le za pravne osebe ali samo za enega naročnika, ne opravljajo prenosa paketov v tujino oz. so bili neodzivni.

Iz Ljubljane v Zagreb v dveh urah

Rezultati praktičnega preizkusa so pokazali, da je bil najugodnejši prenos paketa s težo do dveh kilogramov opravljen pri izvajalcu DPD (11,50 evra), je Akos zapisala na svojih spletnih straneh. Nekoliko dražja sta bila prenosa pri Pošti Slovenije in GLS.

Najhitrejši prenos je izvedel Kurirček, ki je paket iz Ljubljane v Zagreb dostavil v približno dveh urah. Vsi preostali izvajalci so za dostavo potrebovali vsaj en dan.

Analiza je vključevala tudi primerjavo cen in rokov prenosa paketov mase do deset kilogramov. Izkazalo se je, da se je tudi pri težjih paketih razmerje med ponudniki glede cenovne ugodnosti in hitrosti dostave v veliki meri ohranilo, kar po navedbah Akosa uporabnikom omogoča primerljivo orientacijo pri izbiri izvajalca poštnih storitev.

Analiza še ugotavlja, da so se cene lani v povprečju dvignile za 6,9 odstotka. Svoje storitve sta podražila le dva ponudnika, in sicer DPD za 24,4 odstotka ter DHL za 25,1 odstotka. Vsi preostali ponudniki so v povprečju znižali cene: UPS in Kurirček za 2,1 odstotka, Pošta Slovenije za 2,6 odstotka in GLS za 3,9 odstotka. Razlogi za spremembe cen Akosu niso znani.