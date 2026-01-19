Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 15.59

43 minut

Rusi sklenili dogovor z Madžari glede nakupa NIS

NIS Srbija | Poleg Mola se za partnerstvo v NIS zanima še družba Adnoc iz Združenih arabskih emiratov. | Foto Guliverimage

Poleg Mola se za partnerstvo v NIS zanima še družba Adnoc iz Združenih arabskih emiratov.

Foto: Guliverimage

Madžarska družba Mol in ruski Gazprom sta se dogovorila glede temeljnih določb kupoprodajne pogodbe za Naftno industrijo Srbije (NIS). Srbija bo v prihodnje lahko povečala svoj lastniški delež za pet odstotkov, je danes po poročanju srbskih medijev sporočila ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović Handanović.

Urad za nadzor tujega premoženja (Ofac) pri ameriškem finančnem ministrstvu je 8. oktobra lani uveljavil sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva. Ofac je podjetju NIS nato konec leta do vključno 23. januarja izdal posebno dovoljenje za poslovanje, za katerega je NIS zaprosil, da bi zagotovil nemoteno poslovanje, dokler trajajo pogovori o trajni rešitvi.

Rafinerije v Pančevu ne bodo zaprli

Mol in Gazprom sta se dogovorila o temeljnih določbah prihodnje kupoprodajne pogodbe za NIS, ki jo bodo posredovali Ofacu v odločanje, je danes za srbsko javno radiotelevizijo RTS izjavila ministrica. Kot je še poudarila, se je Mol zavezal, da rafinerije v Pančevu ne bo zaprl, temveč bo ohranjal trenutno raven proizvodnje in jo po potrebi tudi povečeval.

Poleg Mola se za partnerstvo v NIS zanima še družba Adnoc iz Združenih arabskih emiratov. Za možnost povečanja deleža si prizadeva tudi Srbija.

Đedović Handanović je danes poudarila, da je Srbiji v pogajanjih uspelo izboljšati svoj položaj in da bo v prihodnje lahko povečala svoj lastniški delež za pet odstotkov, s čimer bi si zagotovila večji nadzor nad delovanjem družbe. Glede partnerjev iz Združenih arabskih emiratov ministrica pričakuje, da bodo prav tako del prihodnje kupoprodajne pogodbe.

Ruski družbi Gazprom Neft in Gazprom imata v lasti nekaj nad 56 odstotkov NIS. Lastniški delež srbske države je trenutno 29,9-odstoten. Preostale delnice so v rokah malih delničarjev in zaposlenih. Rok za konec pogajanj je 24. marec.

