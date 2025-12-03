Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

3. 12. 2025,
13.20

Naftna industrija Srbije (NIS) Aleksandar Vučić Srbija

Sreda, 3. 12. 2025, 13.20

23 minut

V Srbiji z dopolnilom k proračunu omogočili prevzem NIS

D.K., STA

Srbska narodna skupščina je danes k proračunu za leto 2026 sprejela dopolnilo, ki predvideva približno 1,4 milijarde evrov za zagotavljanje energetske varnosti in stabilnosti države. Vložila ga je vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), sredstva pa bi država lahko porabila za prevzem Naftne industrije Srbije (NIS).

Sprejeti amandma predvideva izdvajanje dodatnih 164 milijard dinarjev (približno 1,4 milijarde evrov) za nakup "finančnega premoženja". Za ta namen je bil prvotno predviden znesek 600 milijonov dinarjev (5,1 milijona evrov), z amandmajem pa se ta postavka povečuje na 164,6 milijarde dinarjev (približno 1,4 milijarde evrov), poročajo srbski mediji.

Predlog dopolnila je poslanska skupina SNS vložila minulo sredo, predsednica skupščine Ana Brnabić pa je pred tem pojasnila, da upošteva okoliščine, v katerih bi Srbija morala prevzeti NIS.

NIS je pod ameriškimi sankcijami zaradi večinskega ruskega lastništva. ZDA od Srbije zahtevajo, da najde kupca za NIS, v tem času pa naj ne bi smel delovati.

Srbija je ZDA minuli teden zaprosila za posebno licenco za nemoteno poslovanje NIS, dokler ne najdejo kupca. Ker je niso dobili, je rafinerija v Pančevu zaradi pomanjkanja surove nafte v torek začela postopek zaustavitve obratovanja.

Sprejeti proračun Srbije za leto 2026 po poročanju srbske tiskovne agencije Beta sicer predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 2.415 milijard dinarjev (20,64 milijarde evrov) ter 2.752 milijard dinarjev (23,53 milijarde evrov) odhodkov. To pomeni, da bo proračunski primanjkljaj znašal predvidoma 337 milijard dinarjev (2,88 milijarde evrov), kar predstavlja tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). Za leto 2026 je predvidena triodstotna rast BDP.

Naftna industrija Srbije (NIS) Aleksandar Vučić Srbija
