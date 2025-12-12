Srbska Pošta je začela z izdatno elektrifikacijo svoje flote. Vanjo so vključili 216 električnih skuterjev, ki jih bodo uporabili za razvoz pošte po vsej državi. Do konca leta bodo v floto dodali sto novih električnijh avtomobilov, do marca 2026 pa še dodatnih 200 električnih vozil.

Stali so več kot milijon evrov

Ob predaji skuterjev s strani srbske pošte ni bil znan podatek o investiciji. Srbski mediji vrednost skuterjev ocenjujejo na 128 milijonov srbskih dinarjev (1,1 milijona evrov). Skuterji naj bi imeli baterijo kapacitete slabe štiri kilovatnih ur, z njimi pa se je mogoče peljati s hitrostjo do 45 kilometrov na uro. Baterije je mogoče tekom dneva menjati, posamezna baterija pa zagotavlja do 120 kilometrov dosega. Nosilnost vozil je do 300 kilogramov.

Srbska pošta je sicer elektrifikacijo flote začela že leta 2023. Takrat so kupili prvih 31 električnih kombijev. Pred izbranimi poštami bodo prav tako zdaj postavili električne polnilnice.

Foto: Igor Djukanović, Pošta Srbije