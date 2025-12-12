Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
12. 12. 2025,
6.23

Srbija

Srbi odločno: kar 216 električnih skuterjev za poštarje na srbskem podeželju

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Pošta Srbija skuterji | Foto Igor Djukanović, Pošta Srbije

Foto: Igor Djukanović, Pošta Srbije

Srbski poštarji so v uporabo prejeli 216 električnih skuterjev.

Srbska Pošta je začela z izdatno elektrifikacijo svoje flote. Vanjo so vključili 216 električnih skuterjev, ki jih bodo uporabili za razvoz pošte po vsej državi. Do konca leta bodo v floto dodali sto novih električnijh avtomobilov, do marca 2026 pa še dodatnih 200 električnih vozil. 

Stali so več kot milijon evrov

Ob predaji skuterjev s strani srbske pošte ni bil znan podatek o investiciji. Srbski mediji vrednost skuterjev ocenjujejo na 128 milijonov srbskih dinarjev (1,1 milijona evrov). Skuterji naj bi imeli baterijo kapacitete slabe štiri kilovatnih ur, z njimi pa se je mogoče peljati s hitrostjo do 45 kilometrov na uro. Baterije je mogoče tekom dneva menjati, posamezna baterija pa zagotavlja do 120 kilometrov dosega. Nosilnost vozil je do 300 kilogramov.

Srbska pošta je sicer elektrifikacijo flote začela že leta 2023. Takrat so kupili prvih 31 električnih kombijev. Pred izbranimi poštami bodo prav tako zdaj postavili električne polnilnice.

Pošta Srbija skuterji | Foto: Igor Djukanović, Pošta Srbije Foto: Igor Djukanović, Pošta Srbije

