Furs je s policijo lovil dolžnike. To je bil izplen akcije.

V Mariboru je Finančna uprava v sodelovanju z mariborskimi policisti med 9. in 10. decembrom izvedla usklajeno akcijo ustavljanja osebnih vozil in preverjanja neporavnanih davčnih obveznosti. Mariborski policisti pa so pri tem izvedli tudi nadzor spoštovanja cestnoprometnih predpisov.

Na Fursu so pojasnili, da je bil izplen akcije naslednji: pregledali so 12 vozil, pri čemer so našli tri dolžnike, od teh sta dva dolg poravnala na kraju samem v skupnem znesku 6.466,64 evra, v enem primeru pa so vozilo zarubili. Glede na fotografijo je, kot kaže, šlo za črn BMW serije 5.

Mariborski policisti so ob tem ugotovili tudi več kršitev cestnoprometnih predpisov in zasegli moped, ki je bil predelan neskladno z zakonodajo.