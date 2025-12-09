To je skrivnostna obleka priznane blagovne znamke, ki jo je Furs dal na dražbo #foto

"Si za nov prestižen kos v svoji omari? Pridruži se eDražbi Furs! Drage dame, na spletni dražbi Furs vas čaka prekrasna, čisto nova dolga obleka Peserico – priznane italijanske blagovne znamke!" so objavili na spletni strani Fursa.

Več podrobnosti o obleki najdete na povezavi: https://2cm.es/1kNMr.

"Srečno pri dražbi – naj lep kos najde pravo lastnico!" so na Fursu še zaželeli ob koncu oglasa.

Fotografije obleke si lahko ogledate tudi v spodnji fotogaleriji: