Avtor:
K. M.

Torek,
9. 12. 2025,
13.31

To je skrivnostna obleka priznane blagovne znamke, ki jo je Furs dal na dražbo #foto

Furs | V opisu so zapisali, da gre za obleko v velikosti 46 (IT), popolno za vse, ki obožujete kakovostne in prefinjene kose.  | Foto FURS

V opisu so zapisali, da gre za obleko v velikosti 46 (IT), popolno za vse, ki obožujete kakovostne in prefinjene kose. 

Foto: FURS

Finančna uprava ima tokrat na dražbi žensko obleko prestižne blagovne znamke.

"Si za nov prestižen kos v svoji omari? Pridruži se eDražbi Furs! Drage dame, na spletni dražbi Furs vas čaka prekrasna, čisto nova dolga obleka Peserico – priznane italijanske blagovne znamke!" so objavili na spletni strani Fursa. 

Več podrobnosti o obleki najdete na povezavi: https://2cm.es/1kNMr.

"Srečno pri dražbi – naj lep kos najde pravo lastnico!" so na Fursu še zaželeli ob koncu oglasa. 

Fotografije obleke si lahko ogledate tudi v spodnji fotogaleriji: 

Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Pogačarjevo črno kolo prodali za 164.000 evrov
Jezusa Kristusa na križu, Christ on the Cross, Peter Paul Rubens
Trendi Naslikal jo je, ko je bil na vrhuncu svojega talenta: prodali so jo za vrtoglavo vsoto
obleka dražba FURS
