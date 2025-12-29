Vodstvo lige NBA je danes objavilo prve vmesne rezultate glasov navijačev za nastop na tekmi All Star, ki bo v Los Angelesu v noči s 15. na 16. februar. Izjemno prizanje so gledalci namenili Luki Dončiću, ki je s prejetimi 1.249.518 glasovi na vrhu zahodne konference in je hkrati prejel največ glasov od vseh košarkarjev.

Luka Dončić se je znašel na vrhu košakrarjev po številu glasov navijačev, saj je prejel kar 1.249.518 glasov, na vzhodu se je na prvo mesto uvrstil Giannis Antetokounmpo s 1.192.296 glasovi.

V zahodni konferenci Dončiću sledijo Nikola Jokić iz Denver Nuggetsov (1.128.962), Stephen Curry iz Golden State Warriorsov (1.031.455), lanski MVP Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thunder (878.621) in Victor Wembanyama iz San Antonio Spurs (769.362).

Antetokounmpu (1.192.296) so se na vrhu vzhodne konference najbolj približali Tyrese Maxey iz Philadelphia 76ers (1.072.449), Jalen Brunson iz New York Knicks (1.040.601), Cade Cunningham iz Detroit Pistons (1.000.171) in Donovan Mitchell iz Cleveland Cavaliers (851.155).

Lakers' Luka Doncic and Bucks' Giannis Antetokounmpo lead the NBA's first 2025-26 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/no0xNHMuXD — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025

Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, ostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov. Za omenjene tekme bodo navijači, igralci in medijski poročevalci izbrali po pet članov "prve peterke" iz vsake konference, po sedem košarkarjev z vzhoda in zahoda pa bodo nato izbrali trenerji. Omejitev glede igralnih položajev tokrat ni.

Liga NBA bo glasove zbirala vse do konca dne 14. januarja, na določene dneve pa glasovi štejejo trojno, in sicer 21., 25. in 30. decembra ter 7. in 14. januarja. Šestindvajsetletni slovenski as je med letoma 2020 in 2024 zbral pet nastopov na tekmi vseh zvezd.

Preberite še: