Groza v Čačku: sin ubil starša, nato storil samomor

Srbsko mesto Čačak je danes pretresla tragedija, ki jo tamkajšnji mediji opisujejo kot prizor iz grozljivke. V eni od družinskih hiš so policisti našli tri trupla – očeta, mater in sina. Po prvih ugotovitvah gre za dvojni umor in samomor, motiv pa še ni znan, poročajo srbski mediji.

Po neuradnih informacijah je 47-letni moški v zgodnjih jutranjih urah z nožem prerezal vrat obema staršema, starima 72 in 79 let, v dveh ločenih sobah. Nato je poskušal storiti samomor z več vbodnimi ranami v predel prsnega koša, na koncu pa si je prerezal žilo na roki in izkrvavel.

Ob truplu storilca je bil najden nož, policija pa je potrdila, da v družini doslej ni bilo prijav nasilja. Na kraju dogodka so bili policisti in ekipe nujne medicinske pomoči. Hišo so zapečatili, preiskava pa še poteka.

Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kaj je privedlo do tega krvavega dejanja. Po besedah strokovnjakov gre za enega najhujših družinskih zločinov v zadnjih letih v Srbiji. Družina ni bila znana po konfliktih ali težavah.

Zakleta hiša

Sosedje so zaradi tega zločina po navedbah srbskega portala Blic še vedno v šoku. "Zdi se, da v tej hiši straši, nekaj je narobe z njo. Hiša je bila med bombardiranjem zveze Nato leta 1999 močno poškodovana, saj jo je zadel raketni izstrelek, nato pa je bila obnovljena," so po navedbah Blica povedali sosedje.

Dodali so še, da je hiša nekdaj pripadala drugemu lastniku. V njej je živel z ženo in hčerkama, nato pa se je obesil. Po tem je bila hiša prodana nesrečni družini v kateri je danes prišlo do tragedije.