Evropski parlament in Svet EU sta se v torek zvečer dogovorila o reviziji evropske direktive o t. i. potovalnih paketih, ki med drugim krepi pravice potnikov in hkrati zmanjšuje breme za ponudnike. V primeru višje sile bodo lahko potniki odpovedali potovanje, pri čemer bodo upravičeni do vračila denarja.

Nova pravila med drugim po navedbah Parlamenta in Sveta prinašajo jasnejšo definicijo potovalnih paketov, v katerih organizator kombinira različne potovalne oziroma turistične storitve, kot so leti, prevozi, nastanitev in ekskurzije. Po novem direktiva ne bo več vključevala t. i. povezanih potovalnih aranžmajev, pri katerih gre za potovalne storitve, ki jih ponujajo različni prodajalci v ločenih pogodbah, a so kljub temu povezane.

Potrošniki bodo obenem pred in med potovanjem ter po njem upravičeni do več informacij, kot so trenutno. Med temi so podatki o možnih načinih plačila, zahtevah glede potovalnih dokumentov in vizumov, dostopnosti za osebe z zmanjšano mobilnostjo in odpovedih potovanja.

V nekaterih primerih odpoved potovanja brez plačila

Potniki bodo lahko potovanje pred odhodom brez plačila odstopnine odpovedali v primeru izrednih okoliščin na destinaciji ali v kraju odhoda. Prav tako bodo upravičeni do vračila denarja. Ali gre za višjo silo, bodo odločali v vsakem primeru posebej, so navedli v Parlamentu.

Če bodo s tveganjem seznanjeni v času rezervacije in bodo potovanje kljub temu kupili, pa bodo morali v primeru odpovedi plačati odstopnino.

Spreminjajo se obveznosti organizatorjev v primeru odpovedi

V torek sklenjeni dogovor evropskih poslancev in držav članic pojasnjuje tudi obveznosti organizatorjev v primeru odpovedi z njihove strani, pri čemer bodo morali potnikom denar vrniti v 14 dneh. Namesto vračila denarja jim bodo lahko še naprej ponujali dobropise, vendar pa jih bodo lahko potniki v roku dveh tednov zavrnili. Dobropisi, katerih vrednost bo morala biti najmanj enaka vrednosti vračila, bodo sicer morali biti veljavni najmanj 12 mesecev. Po izteku veljavnosti jim bo moral ponudnik vrniti neporabljen denar.

Poleg tega jih bo mogoče najmanj enkrat prenesti na drugo osebo, porabili pa jih bodo lahko za katerokoli potovalno storitev, ki jih ponuja organizator.

Če bo do odpovedi prišlo zaradi stečaja prodajalca, bodo morali potniki vračilo denarja prejeti v šestih mesecih. To obdobje bo v upravičenih okoliščinah možno podaljšati na devet mesecev, članice pa bodo lahko določile tudi krajše roke.

Spremembo direktive o potovalnih paketih bosta morala pred uveljavitvijo Svet EU in Evropski parlament še uradno potrditi. Članice pa bodo imele za prenos v nacionalno zakonodajo 28 mesecev.