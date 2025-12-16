V Evropskem parlamentu živahna razprava o pobudi My Voice, My Choice

V Evropskem parlamentu v Strasbourgu je nocoj potekala živahna razprava o pobudi My Voice, My Choice, o kateri bo glasovanje v sredo. Zagovorniki pobude so poudarjali, da pobuda ženskam povsod po Evropi omogoča varen in dostopen splav. Poslanci iz skrajne desnice pa so menili, da bi podpora pobudi omogočila financiranje "turizma splava" z evropskimi sredstvi.

Čustvena razprava, v kateri so prevladovale ženske, je pokazala, da v največji skupini v Evropskem parlamentu, Evropski ljudski stranki (EPP), pobudo večinoma podpirajo. Grška poslanka Eleonora Meleti je v imenu EPP poudarila, da se nobena ženska za splav ne odloči zlahka in da pobude ne bi smeli jemati kot poraza desnice ali zmage levice.

Matej Tonin (EPP/NSi) se je v nasprotju z več poslankami iz svoje politične skupine postavil proti pobudi My Voice, My Choice. Pobudnicam, kot je Nika Kovač iz inštituta 8. marec, je pripisal notranjepolitične motive v Sloveniji. "Bolje bi bilo zbirati podpise na Poljskem, da se poljska zakonodaja ali pa malteška zakonodaja ustrezno spremeni," je predlagal. V razpravi so številne poslanke omenjale primere žensk s Poljske in Italije, ki so umrle, ker niso mogle opraviti splava

Poslanci iz skupin socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice pobudo enotno zagovarjajo. V razpravi so poudarjali, da več kot 20 milijonov žensk v Evropi nima dostopa do varnega splava ter da je to osnovna pravica žensk. Izpostavljali so tudi, da cilj pobude ni več splavov, ampak manj nevarnih splavov.

"Nedopustno je, da v Evropi ženske še vedno umirajo zaradi prepovedi ali strogih omejitev splava ter da jim v primeru kršitve lahko grozi tudi zaporna kazen. To niti ni demokratično niti svobodno, še več, gre za sistematično in načrtno nasilje nad ženskami, ki je hkrati tudi politično instrumentalizirano," je poudaril Matjaž Nemec (S&D/SD).

"Ta pobuda nikomur ne jemlje nič, nikogar ne sili v nič, daje pa pravice," pa je dejala Irena Joveva (Renew/Svoboda). Dodala je, da pravica do svobodne in varne odločitve o lastnem telesu ni radikalna zahteva, radikalno je njeno omejevanje. "In glas žensk tudi ni problem, problem je strah pred njim," je še menila in nasprotnike pozvala, naj to priznajo.

Poslanci iz vrst skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE), Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter Evrope suverenih narodov (ESN) pa so poudarjali, da naj bi splavi postali mednaroden posel. "Zakaj bi morali težko prigarani denar davkoplačevalcev porabiti za turizem s splavi?" je retorično vprašala poslanka Elisabeth Dieringer (PfE).

Poudarjali so še, da je vprašanje splava v izključni pristojnosti držav članic in da je treba zaščititi nerojene otroke.

"Jasno je, da imamo različne poglede na te pobude, gre za zadevo, ki deli po državah članicah, so stvari drugače urejene, sledimo drugačnim postopkom, ampak dostop do varne, zanesljive zdravstvene oskrbe ni nekaj, kar bi smelo biti obremenjeno z ideologijo," je v zaključnem nagovoru poslancem dejala Evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib.

Če bo komisija sledila tej pobudi, bo to storila, ne da bi kakorkoli vplivala na nacionalne kompetence in bo povsem spoštovala pogodbe v vseh pogledih, je zagotovila. Kot je spomnila, je Sodišče EU jasno povedalo, da je potovanje v drugo državo članico na splav del prostega pretoka ljudi.

Poudarila je še, da je spolno in reproduktivno zdravje je ena od bistvenih pravic žensk in podpora takim postopkom v skladu s pogodbami je nekaj, kar zavezuje vse države s stališča reproduktivnega in spolnega zdravja. Zagotovila je še, da bo komisija v svoji odločitvi povsem upoštevala načelo subsidiarnosti.

Komisija bo predstavila svoje svoje sklepe v sporočilu, ki bo objavljeno do 2. marca prihodnje leto, je še povedala komisarka.

Evropski parlament bo o resoluciji, ki jo je 8. decembra podprl parlamentarni odbor za pravice žensk in enakost spolov, glasoval v sredo, tako kot še o štirih protiresolucijah, ki jih je vložila desnica.